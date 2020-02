Fußball : Die schwarz-gelbe Aufholjagd soll weitergehen

Hö.-Nie.-Kicker Ribene Nguanguata (l.) und Kollegen wollen zum Tabellenmittelfeld anschließen. Archiv: kds. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kalkar Der Fußball-Landesligist trifft am Sonntag, 15 Uhr, auf Blau-Weiß Dingden. Bei den Gästen ist Stürmer Mohamed Salman dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

Mit einem 5:2-Sieg bei der DJK/VfL Giesenkirchen ist die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter am Mittwoch in das Ligajahr gestartet. Auf einen Punkt haben die Bullen damit den Abstand auf die Nichtabstiegsränge verkürzt – bei bis zu drei Nachholspielen im Vergleich zur Konkurrenz. Bereits am Sonntag können die Schwarz-Gelben im Kampf um den Klassenerhalt nachlegen: Um 15 Uhr soll es zuhause gegen den Konkurrenten Blau-Weiß Dingden gehen – wenn das Wetter mitspielt, das ist die Voraussetzung.

Sollte das Spiel am Sonntag angepfiffen werden, dürfte die Mannschaft von Trainer Sven Schützek hochmotiviert zu Werke gehen gegen den direkten Konkurrenten, welcher mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 17 lauert. Beim Training am Donnerstag stand der Fokus auf der Regeneration – zumindest für die Spieler, die am Mittwoch eingesetzt worden waren. Die Marschroute der Schwarz-Gelben ist zuhause klar: Ein Heimsieg soll her gegen die Bislicher, sagt Hö.-Nies Trainer Sven Schützek.