Tischtennis : WRW Kleve: Gegen den Weseler TV nachlegen

Herren-Tischtennis auf Verbandsebene: DJK Rhenania Kleve muss in Bruckhausen Farbe bekennen.

TTVg WRW Kleve – Weseler TV: Zwei Zähler auf der Habenseite peilen die WRW-Herren am Samstag (Spielbeginn: 18.30 Uhr) gegen den Weseler TV an. Nach der starken Mannschaftsleistung gegen den Verbandsliga-Absteiger BSV GW Wesel-Flüren will die Mannschaft um Peter Hendricks auch in heimischer Umgebung endlich doppelt punkten. Der Routinier: „In Mehrhoog konnten wir uns mit 9:3 durchsetzen. Die Aufgabe gegen den WTV sollte mit einem ähnlichen Ergebnis zu erledigen sein!“ Von den bisher erzielten Resultaten geht der Gastgeber in der Halle am Mittelweg favorisiert an den Tisch. Während sich die Rot-Weißen mit zuletzt 5:1 Zählern auf den vierten Tabellenrang vorspielen konnten, rutschten die Gäste um Spitzenspieler Veit Grüttgen nach der Niederlage beim TV Mehrhoog (5:9) und gegen den VfL Rhede (6:9) auf den vorletzten Platz ab.