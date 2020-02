Fußball-Landesliga : SGE will die Hinrunden-Bestleistung wiederholen

SGE will die Hinrunden-Bestleistung wiederholen

Bedburg-Hau Nachdem der Spielbetrieb durch Orkantief „Sabine“ am Niederrhein komplett lahmgelegt wurde, hofft der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau, am Sonntag, 15.30 Uhr, bei TuS Fichte Lintfort endlich gegen den Ball treten zu können.

An den kommenden Gegner hat die Eintracht noch gute Erinnerung. In der Hinrunde im heimischen IGETEC-Sportpark feierten die Grün-Schwarzen einen hochverdienten 4:0-Erfolg. Überragender Akteur war damals Torjäger Falko Kersten, der alle vier Treffer markierte. Es war übrigens auch der erste dreifache Punktgewinn in der Landesliga seit der Fusion 2005. „Das war sicherlich einer der besten Leistungen von uns, die wir im ersten Saisonabschnitt gezeigt haben“, erinnert sich Kaul, „Falko war damals natürlich der überragende Spieler. Aber auch im Kollektiv waren wir über 90 Minuten ganz stark.“