Fußball : Victoria sorgt für Ausfall des Spiels der Viktoria

Viktoria-Trainer Daniel Beine hatte Verständnis für die Absage, kritisierte aber, dass die Entscheidung erst so spät gefallen ist. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Goch Die Heimpartie des Bezirksligisten Viktoria Goch gegen den TSV Weeze findet nicht statt, weil der Wind zu heftig über die Anlage fegt. Beide Teams haben schon mit dem Aufwärmen begonnen, als der Schiedsrichter die Entscheidung fällt.

Das Sturmtief Victoria stoppte die Viktoria. Die Heimpartie des Fußball-Bezirksligisten Viktoria Goch gegen den TSV Weeze wurde am Sonntag nicht angepfiffen, obwohl beide Teams ihr Aufwärmprogramm auf dem Kunstrasenplatz im Hubert-Houben-Stadion schon begonnen hatten. Gegen 14.30 Uhr beschloss der Schiedsrichter die Begegnung abzusagen, weil der Wind zu heftig über die Anlage fegte.

Viktoria-Trainer Daniel Beine konnte dies einerseits nachvollziehen. „Es war schon extrem windig auf unserem Kunstrasen, der sehr offen liegt. Die Bedingungen wären irregulär gewesen, wenn man ehrlich ist“, sagte Beine. Ihn ärgerte aber andererseits, dass der Schiedsrichter seine Entscheidung nicht schon früher getroffen hatte. „Wenn solche Bedingungen herrschen, muss man als Unparteiischer vielleicht noch früher vor Ort sein“, so der Gocher Coach.

Die Viktoria hätte die Begegnung am liebsten schon am heutigen Montagabend nachgeholt und den TSV Weeze auch gefragt, ob dies möglich sei. Das klappte allerdings nicht, weil dies dem TSV zu kurzfristig war. Die Begegnung soll jetzt am Mittwoch, 11. März, ausgetragen werden.