Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter weiter mit Rückenwind im Abstiegskampf

Kalkar In der Fußball-Landesliga schießt Edin Husic die Schwarz-Gelben per Elfmeter zum wichtigen 1:0 (1:0)-Sieg gegen BW Dingden. Beide Teams haben extrem mit dem böigen Wind zu kämpfen.

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter hat in der Fußball-Landesliga am Sonntag ihren zweiten Sieg in dieser Woche eingefahren. Ihr Heimspiel gegen Blau-Weiß Dingden gewannen die Schwarz-Gelben mit 1:0 (1:0). Edin Husic entschied die Partie vom Elfmeterpunkt. Dass die Begegnung auf dem Nebenplatz in Kalkar über weite Strecken nur wenig mit Landesliga-Fußball zu tun hatte, lag nicht an den konkurrierenden Teams. Vielmehr waren es die kräftigen Sturmböen aus Südwesten, die Unberechenbarkeit in jeden Spielzug brachten.