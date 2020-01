Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter geht personell auf dem Zahnfleisch

Kalkar Der Fußball-Landesligist hat beim 4:0-Sieg im Test beim SV Vrasselt nur einen Feldspieler auf der Ersatzbank. Zwei Tage zuvor gab’s eine 1:2-Niederlage beim Bezirksligisten Hamminkelner SV.

Die Generalprobe des Fußball-Landesligisten Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter ist gelungen. Mit 4:0 (0:0) gewannen die Schwarz-Gelben am Sonntag den Test beim Bezirksligisten SV Vrasselt. Es war das letzte Vorbereitungsspiel vor der Nachholpartie auf eigenem Platz gegen den PSV Wesel, die am kommenden Sonntag, 15 Uhr, angepfiffen wird.

Der SVV machte den Gästen das Leben in der ersten Hälfte zwar schwer und hätte auch mit einer Führung in die Pause gehen können. Doch nach dem Wechsel nahm Hö.-Nie. das Heft in die Hand. Islam Akrab (50.) erzielte das 1:0, Adis Dedic (55.), Peter Mayr (74.) und Prince Kimbakidila (87.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.