Fußball-Landesliga : Hö.-Nie. gastiert bei Aufsteiger Dingden

Der Kader des Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter (hintere Reihe v. l.): Anna van Heek, Adis Dedic, David Gehle, Marvin Hitzek, Ahmed Miri, Luca Thuyl, Erdem Erzi; (Mitte v. l.): Trainer Thomas von Kuczkowski, Islam Akrab, Edin Husic, Marcel Schütze, Patrick Braun, Jonas Vengels, Elidon Bilali, Georg Kreß, Burkhard Paaßen; (vorne v. l.) Theo van Dick, Christopher Kimbakidila, Peter Mayr, Ribene Nguanguata, Christian Auclair, Jendrik Ferdenhert,Simon Roemgens, Can Yilmaz, Prince Kimbakidila. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kalkar-Hönnepel Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Blau-Weiß Dingden – SV Hönnepel-Niedermörmter (Sonntag, 15 Uhr). Der Saisonstart der Schwarz-Gelben war schwach. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Edin Husic und Simon Roemgens.

Nach drei Spieltagen hat die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter erst einen Punkt auf dem Landesligakonto. Die nächste Gelegenheit, ihr Punktekonto aufzubessern, bietet sich den Schwarz-Gelben am Sonntag: Um 15 Uhr treten sie bei Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden an. Hö.-Nies Trainer Thomas von Kuczkowski erhofft sich am Sonntag den ersten Ligasieg von seiner Mannschaft: „Wir müssen irgendwie schauen, dass wir die aus meiner Sicht verlorenen zwei Punkte gegen Giesenkirchen nachholen. Gegen Dingden werden wir alles versuchen, um die drei Punkte mit nach Hönnepel zu nehmen“, sagt der Coach.

Zur Erinnerung: Gegen Giesenkirchen spielte Hö.-Nie. am vergangenen Sonntag eine starke erste Halbzeit und ging führend in die Pause – nach dem Seitenwechsel ließen die Schwarz-Gelben jedoch nach und fingen sich in der Schlussphase noch den 2:2-Ausgleichstreffer. Bleibende Schäden habe das bittere Remis in den Köpfen der Mannschaft jedoch nicht hinterlassen, so der Coach. „Natürlich ist ein wenig Anspannung mit dabei. Das Gefühl in der Magengegend ist ein anderes, als wenn man zu diesem Zeitpunkt schon fünf oder sechs Punkte hat, und natürlich ist der Druck auch beim Training ein wenig größer. Aber hier herrscht kein Chaos, und wir sind nicht nervös.“ Unter der Woche bereiteten die Bullen sich auf den nächsten Gegner vor, gegen den man auch in der Vorbereitung schon gespielt hatte. 3:0 konnte Dingden das Testspiel in Hö.-Nie. Mitte Juli für sich entscheiden.

Info Auch Blau-Weiß Dingden startete äußerst mäßig Saisonbeginn Zum Start der Spielzeit 2019/2020 spielte Blau-Weiß Dingden 1:1-Remis beim VfR Krefeld-Fischeln. Es folgte eine 1:3-Niederlage gegen den PSV Wesel und zuletzt eine 0:3-Pleite gegen den VSF Amern. Sperre Hö.-Nies Verteidiger Marcel Schütze hatte bei den Kalkarer Stadtmeisterschaften die Rote Karte gesehen. Daher war er für fünf Partien gesperrt worden. Folglich steht er auch nun für die Begegnung mit BW Dingden nicht zur Verfügung.

„Ich habe Respekt vor Dingden, aber wir wissen, wie wir gegen sie spielen können. Auch wenn die Besetzung bei beiden Mannschaften am Sonntag wohl eine andere sein wird“, sagt der Trainer. Die Anleitung zum Sieg ist eindeutig: „Die Mannschaft muss das, was sie kann und weiß, geschlossen über 90 Minuten auf den Platz bringen“, sagt von Kuczkowski. Das habe zuletzt gegen Giesenkirchen nicht über die volle Zeit geklappt. „Ich bin bisher nicht enttäuscht von der Mannschaft. Die Spiele hätten auch in eine andere Richtung gehen können. Aber ich bin auch noch nicht vollends überzeugt.“