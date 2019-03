Fußball: Hönnepel-Niedermörmter muss in Essen punkten

Hönnepel-Niedermörmter muss in Essen punkten

Ribene Nguanguata (l.) tritt am Sonntag mit Hö.-Nie. beim VfB Frohnhausen an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: VfB Frohnhausen - SV Hönnepel-Niedermörmter (Sonntag, 15 Uhr).

„Wir müssen am Sonntag endlich punkten, um schnellstmöglich aus dem Tabellenkeller herauszukommen“, sagt Thomas von Kuczkowski, Trainer der Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter. Am Sonntag verschlägt es seine Mannschaft mal wieder nach Essen. Gegner ist der VfB Frohnhausen.

Das Hinspiel im Oktober entschied Hö.-Nie. mit 4:0 deutlich zu seinen Gunsten: Luca Plum steuerte im September zwei Treffer zum souveränen Heimsieg bei, Elidon Bilali und Murat Kara jeweils einen. Der Blick auf die Tabelle verspricht am Sonntag dennoch ein schweres Stück Arbeit für die Bullen: Frohnhausen ist aktuell Neunter der Liga, Hö.-Nie. mit zehn Punkten und einem Spiel weniger Vorletzter. Erschwerend kommt hinzu, dass das Rückspiel auf Frohnhauser Kunstrasen stattfindet, nicht auf dem Naturrasen der Schwarz-Gelben.

Die Frohnhauser Löwen haben ihre Stärken vor allem in der Offensive: 43 Saisontreffer erzielte die Mannschaft von Issam Said bisher, allein Kevin Zamkiewicz traf 18 Mal das gegnerische Tor. Damit führt der 30-jährige VfB-Angreifer die Torjägerliste der Ligagruppe zusammen mit Fatmir Ferati vom Tabellenführer FC Kray an. Allerdings kassierten die Essener auch schon 50 Gegentreffer. Zum Vergleich: Hö.-Nie. kommt auf 26 Tore und 34 Gegentreffer.