Jugendfußball : C-Jugend des 1. FC Kleve steht vor Schlüsselspiel

Kleve Der letzte Spieltag hätte für die C-Junioren des 1.FC Kleve eindeutig besser laufen können.

Düsterer sieht die Bilanz der D-Jugend von Siegfried Materborn in der Niederrheinspielrunde aus: drei Spiele, null Punkte. Diese soll am Samstag aufpoliert werden. Dann empfängt die Mannschaft von Trainer Peter Fehlemann im Kellerduell den SV Budberg. Die Gäste haben zurzeit einen denkbar schlechten Negativlauf. Mit 0:12-Toren aus den ersten Partien rangiert Budberg aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Materborn auf dem letzten Platz der Tabelle und kassierte am letzten Spieltag vom SV Straelen eine 0:6-Packung. „Wir wollen zuhause also auf jeden Fall punkten und uns von Budberg absetzen“, sagt Fehlemann. Mut macht ihm aber das Auftreten seiner Elf am letzten Spieltag: „Wir haben in Wesel sicherlich verdient verloren, dennoch haben die Jungs über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht. Wenn wir die Konzentration hochhalten können, bin ich guter Dinge.“