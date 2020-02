Tischtennis : Tischtennis-Herren von WRW Kleve in Wesel favorisiert

Kleve In der Tischtennis-Landesliga treffen die beiden Klever Herren-Teams am Wochenende auf Mannschaften aus der unteren Tabellenregion.

Beim in der Rückrunde noch sieglosen Tabellenzehnten Weseler TV gehen die WRW-Herren als klarer Favorit an den Tisch. „Nach dem souveränen Heimsieg gegen den TV Mehrhoog wollen wir in Wesel nachlegen und den zweiten Tabellenrang festigen“, sagt Routinier Peter Hendricks. So leicht wie beim 9:1 im Hinspiel dürfte die Aufgabe für die Rot-Weißen allerdings nicht werden. Wieder zurück in die Erfolgsspur will am fünften Spieltag der Rückrunde die Klever Rhenania.