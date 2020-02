Goch : Junioren des 1. VBC Goch ziehen sich gut aus der Affäre

Goch Die Mannschaft verliert beim zweiten Qualifikationsturnier für die Westdeutsche Meisterschaft alle Spiele, enttäuscht aber nicht. Gegen den Zweiten Gievenbeck gelingt dem Team ein Satzgewinn.

Im ersten Spiel war ein Leistungsunterschied zwischen dem Moerser SC und dem VBC Goch nicht zu übersehen. Mit druckvollen Aufschlägen und konsequenten Angriffen stellte der in der NRW-Liga, der höchsten Jugend-Klasse, aufschlagende MSC den VBC meist vor unlösbare Probleme. Schnell lag die sichtlich beeindruckte Gocher Sechs bei ihrer 0:2 (9:25, 10:25)-Niederlage im Auftaktsatz mit 1:10 zurück, ehe sie sich nach einem guten Block des Duos Marcus Peters/Ben Köllner zum 5:17 wenigstens noch an die Zehn-Punkte-Marke herantasten konnte. Ebenso selten waren gute Szenen des VBC auch in Satz zwei.