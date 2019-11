Tischtennis : Rhenania baut Siegesserie mit 9:3-Erfolg in Wesel aus

Kleve Herren-Tischtennis auf Verbandsebene: WRW Kleve zog gegen Rhede mit 7:9 den Kürzeren.

TTVg WRW Kleve – VfL Rhede 7:9. Nach den Erfolgen über den TV Bruckhausen und beim Duisburger Traditionsclub Meidericher TTC blieb den WRW-Herren im Heimspiel gegen den VfL Rhede nur die Gratulation. Den in Bestbesetzung aufspielenden Gästen aus dem Westmünsterland musste sich das Team um Peter Hendricks mit 7:9 (33:33-Sätze) geschlagen geben. „Verdienter Sieg für Rhede. Wir waren nicht wirklich in der Lage dagegen zu halten!“ Nicht wie erhofft lief es für den Tabellenvierten bereits im Doppel. Nach dem Auftaktsieg von Hiroshi Kittenberger/Vincent Kepser, die Niels Blum/Alexander Kempkes glatt in drei Sätzen in die Schranken verwiesen, konnten Hendricks/Maikel Peters gegen die Rheder Spitzenpaarung Tobias Lampe/Matthias Schäpers eine 2:1 Satzführung nicht ins Ziel bringen. Ebenfalls in fünf Sätzen unterlagen Lucca-Henk Kaus/Stefan Merfeld gegen Steffen Radermacher/Martin Brokamp. Nur zwei WRW-Siege im ersten Einzeldurchgang ließen den VfL auf 7:3 davon ziehen. Während sich Hendricks (3:2 nach 0:2 Kempkes) und Peters (3:1 Brokamp) durchsetzen konnten, hatten neben Kaus (1:3 Schäpers) und Merfeld (2:3 Rademacher) auch die beiden WRW-Spitzen das Nachsehen. Kittenberger unterlag Lampe in vier Sätzen, Kepser nach 2:0 Satzführung Blum im Entscheidungsdurchgang mit 7:11. Die anschließende Aufholjagd mit Siegen von Kepser (3:1 Lampe), Kaus (3:0 Kempkes), Peters (3:1 Rademacher) und Merfeld (3:1 Brokamp) kam zu spät. Im Schlussdoppel zogen Kittenberger/Kepser gegen Lampe/Schäpers in vier Sätzen den Kürzeren.