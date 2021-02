Fußball : Marco Schacht bleibt Coach des BV Sturm Wissel

Kalkar Der 50-Jährige verlängert seinen Vertrag und wird im Sommer beim A-Kreisligisten in seine fünfte Spielzeit gehen. Derzeit belegt Schacht mit seiner Mannschaft in der Gruppe eins den dritten Tabellenplatz.

Marco Schacht wird die erste Mannschaft des BV Sturm Wissel, die in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern auf dem dritten Tabellenplatz steht, auch in der kommenden Saison trainieren. Der 50-jährige Polizist geht dann in seine fünfte Spielzeit als Coach des Teams, das seit nunmehr zehn Jahren fester Bestandteil des Kreisliga-Oberhauses ist. Allerdings profitierte die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit von der Regelung, dass durch den Abbruch wegen der Corona-Pandemie kein Team absteigen musste. Denn beim Saisonende rangierte Sturm Wissel auf einem enttäuschenden 16. Rang, nachdem das Team ein Jahr zuvor die Spielzeit noch auf Platz sechs hatte beenden können.