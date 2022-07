Guter Test des KFC Uerdingen : Sander Rau beweist seine Kopfballstärke

Krefeld Das ist aber nicht der einzige Lichtblick beim Testspiel des KFC Uerdingen gegen den Oberligisten SV Bergisch-Gladbach gewesen. Trainer Alexander Voigt verrät, womit er noch zufrieden war.

Freundschaftsspiele, Testspiele, Trainingsspiele, ganz gleich, wie sie genannt werden, haben nur eine begrenzte Aussagekraft. Darauf weisen die Trainer stets gerne hin, natürlich besonders dann, wenn es nicht wunschgemäß gelaufen ist. Und natürlich gibt es wertvollere und weniger wertvolle Begegnungen in der Vorbereitung. Der KFC Uerdingen hat diese Erfahrung binnen 48 Stunden gemacht. Dem 22:0 gegen den SV Oppum, der in der Kreisliga B spielt, kam nur sehr geringe Bedeutung zu, da war die Partie gegen den SV Bergisch-Glabdach, der in der Oberliga Mittelrhein zuletzt auf Platz drei abschloss, schon ein ganz andere Kaliber.

Ein Trumpf des KFC soll in der kommenden Saison die Fitness sein. Immerhin sind die Uerdinger das einzige Team der Oberliga Niederrhein, das unter professionellen Bedingungen arbeitet und zweimal täglich trainiert. Die Grundlagen werden in diesen Wochen geschaffen, die Mehrarbeit soll sich auszahlen. „Es war auch körperlich ein guter Test“, sagte der Coach zum für kürzere Zeit letzten Spiel. In dieser Woche wird nämlich nicht gespielt, sondern gearbeitet. Am Montag und Dienstag steht die Schufterei auf dem Plan, da schwitzen die Uerdinger bei Factory, ehe es Mittwoch wieder auf den Rasen geht.