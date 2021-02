Sport in der Corona-Krise : Die Handball-Saison steht kurz vor dem Abbruch

Niederrhein Der Verband Niederrhein will die Saison ohne Wertung beenden, wenn ab dem 15. Februar kein Training möglich sein sollte. Eine Entscheidung für die Regionalliga steht noch aus.

Der Handball-Verband Niederrhein (HVN) hat die Saison für den Nachwuchs wegen der Corona-Krise bereits beendet. Und auch bei den Senioren steht ein Abbruch ohne Wertung von der Oberliga abwärts kurz bevor. Der HVN hat sich allerdings noch ein Hintertürchen gelassen, das allerdings allenfalls wenige Millimeter weit offensteht. Sollte der derzeit bis zum 14. Februar geltende Lockdown für den Amateursport von der Politik aufgehoben werden und ab dem 15. Februar ein Training in den Hallen wieder möglich sein, dann soll versucht werden, die Spielzeit wenigstens in einer Einfachrunde zu beenden.

Ob die Saison in der Regionalliga ebenfalls beendet wird, hat Handball Nordrhein, das Gremium, in dem die Verbände Niederrhein und Mittelrhein den Spielbetrieb in dieser Klasse organisieren, noch nicht beschlossen. „Wir warten auf eine Entscheidung“, sagt Nils Wallrath, Trainer des Herren-Regionalligisten TV Aldekerk. Wallrath hatte schon vor einiger Zeit in einem Interview mit unserer Redaktion dafür plädiert, die Saison abzubrechen. „Es bringt einfach nichts mehr“, sagt Wallrath. Für die Regionalliga soll es bei einem Abbruch eventuell eine Aufstiegsrunde auf freiwilliger Basis geben. „Doch das würde nur Sinn machen, wenn diese Runde auch vor Zuschauern und nach einer vernünftigen Vorbereitung stattfinden könnte“, so Wallrath.