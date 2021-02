Fußball : Auch Groothusen und Morou nicht mehr im Kader des SV Straelen

Straelen Der Regionalligist hat den Vertrag mit Abwehrspieler Fadhel Morou aufgelöst. Stürmer Terence Groothusen, der die Erwartungen nie erfüllen konnte, läuft jetzt für den Ligarivalen Alemannia Aachen auf.

Die Frist für Wintertransfers ist im Fußball mittlerweile verstrichen. Beim Regionalligisten SV Straelen hat sich in der Transferperiode einiges getan. Sinan Kurt und Duc Anh Nguyen Nhu haben, wie bereits berichtet, den Verein verlassen. Kurt wechselte in die Slowakei zum FC Nitra, Nguyen ging zurück zum FC Kray. Zudem wurde der Vertrag mit Linksverteidiger Fadhel Morou, der im Oktober aus Bayern an den Niederrhein gekommen war und sich zuletzt mit der Rolle des Ersatzspielers zufrieden geben musste, aufgelöst. Stürmer Terence Groothusen, der weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, gehört auch nicht mehr zum Aufgebot. Er unterzeichnete einen Vertrag beim Ligarivalen Alemannia Aachen.