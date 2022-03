Fußball : Corona-Fälle beim 1. FC Kleve

Das Coronavirus hat jetzt den 1. FC Kleve gestoppt. Foto: imago images/Michael Weber/Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Kleve Spieler und Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs wurden am Mittwoch positiv getestet. Der Pokal-Hit beim 1. FC Bocholt wurde deshalb abgesetzt.

Die ersten Verdachtsmomente gab es schon am Dienstagabend. Am Mittwochmorgen folgte die befürchtete Bestätigung in Form von positiven Bürgertests. Die Omikronwelle hat jetzt auch den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve mit Wucht erwischt. Einige Spieler und auch Teile des Trainer- und Betreuerstabs der Mannschaft haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve, am Mittwoch mit.

Die Folge: Das für Mittwochabend angesetzte Spiel im Achtelfinale des Niederrheinpokals beim Ligarivalen 1. FC Bocholt wurde auf Antrag des 1. FC Kleve abgesetzt. Die schon gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die Partie soll jetzt am Mittwoch, 16. März, 19.30 Uhr, am Bocholter Hünting nachgeholt werden. Die Meisterschaftspartie der Rot-Blauen am Samstag beim SC Union Nettetal wird wohl auch nicht angepfiffen werden. Voraussetzung ist, dass der 1. FC Kleve eine Absetzung der Begegnung beantragt, womit zu rechnen ist. Der Verein hat die Möglichkeit dazu, wenn wenigstens drei Akteure des Kaders positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, was der Fall ist.

Wie es in den nächsten Tagen beim Oberligisten weitergehen wird, stand am Mittwoch noch nicht fest. Die positiv getesteten Spieler und Trainer müssen jetzt erst einmal in Quarantäne. Wahrscheinlich wird der 1. FC Kleve einige Tage mit den Übungseinheiten aussetzen. „Es macht meiner Meinung auch keinen Sinn, wenn die Spieler, die nicht positiv getestet wurden, jetzt gemeinsam trainieren. Denn wer weiß, ob sich nicht doch einer dieser Kicker infiziert hat, aber keine Symptome aufweist?“ sagt Thyssen. Er gehe deshalb davon aus, dass sich alle Spieler erst einmal individuell fit halten würden.