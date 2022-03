Corona im Oberbergischen Kreis : Zahl der Corona-Infizierten steigt im Nordkreis weiter

Radevormwald Derzeit sind in den 13 Kommunen des Oberbergischen Kreises insgesamt 4523 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 700 laborbestätigte Fälle kamen am Dienstag hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1505,3, ein Minus von 64,1.

/Eine Trendwende ist bei den Corona-Infektionen derzeit nicht in Sicht. Kreisweit sind 4523 Menschen positiv getestet. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt des Kreises 700 weitere laborbestätigte Fälle. In Radevormwald stieg die Zahl der Infizierten um 36 auf 346 und in Hückeswagen um 49 auf 311. In Wipperfürth sind 485 Personen positiv getestet, 17 mehr als am Vortag. Leider gibt es auch vier weitere Todesfälle – darunter zwei aus Radevormwald. Gestorben sind eine 92-jährige Frau und ein 83-jähriger Mann, die zuvor positiv getestet worden waren. Seit Beginn der Pandemie sind kreisweit 394 Personen gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis sank am Dienstag um 64,1 auf 1505,3.