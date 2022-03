Fälle in Wesel und Hamminkeln : Diebe sind an zwei Corona-Testzentren erfolgreich

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Wesel/Hamminkeln Zum wiederholten Mal sind Unbekannte in Corona-Testzentren eingebrochen. An der Reeser Landstraße in Wesel kappten sie sogar ein Starkstromkabel. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diebe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Corona-Testzentrum an der Ringenberger Straße in Hamminkeln eingebrochen und haben nach Angaben der Polizei einen Laptop gestohlen. In Wesel kappten Unbekannte ein Starkstromkabel einer Teststation an der Reeser Landstraße. Das erbeutete Kabel, das circa zehn Meter lang ist, nahmen sie mit, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0281 1070.

Es ist nicht der erste Fall von Diebstahl aus einem Corona-Testzentrum. In der Nacht auf den 30. Januar waren Unbekannte in zwei Einrichtungen in Wesel eingebrochen und hatten mehr als 1000 Tests gestohlen. Die Diebe hatten sich Zugang zu einen Container an der Rudolf-Diesel-Straße verschafft. Dort hatten sie laut Polizei unter anderem Tests im vierstelligen Bereich, ein Handy und ein Laptop mitgenommen. Anschließend waren sie in ein weiteres Testzentrum an der Reeser Landstraße eingebrochen, wo sie den Angaben zufolge neben einer unbekannten Zahl an Tests auch einen Laptop, Mundschutz und Desinfektionsmittel gestohlen hatten.

Die Einbrecher hatten in der selben Nacht auch noch in einer anderen Einrichtung zuschlagen wollen, wie die Polizei damals weiter mitteilte. Die Diebe hätten versucht, in ein drittes Testzentrum an der Straße Auedamm einzubrechen. Dieser Versuch war jedoch gescheitert, hieß es.

(RP)