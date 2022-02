Leichtathletik : TSV Weeze setzt mit Crosslauf ein Zeichen

Weeze Die Leichtathletik-Abteilung holt die im Januar ausgefallene Veranstaltung am 26. März nach und sendet damit ein Signal der Zuversicht an die Läuferszene.

Der Crosslauf mit insgesamt acht Wettbewerben soll jetzt am Samstag, 26. März, über die Bühne gehen. Start- und Zielort ist wie immer das August-Janssen-Sportzentrum an der Bundesstraße 9. Von dort aus haben die Teilnehmer die Wahl zwischen etwa 1000 und 1800 Meter langen Runden, die je nach Wettkampf mehrfach absolviert werden müssen. Der Weg führt von den Tennisplätzen aus in den nahe gelegenen Wald in Richtung Ehrenfriedhof und wieder zurück zum Stadion.Folgende Wettbewerbe sind vorgesehen: 400-Meter-Lauf für Kinder, 1000-Meter-Läufe für Schülerinnen und Schüler, 1800-Meter-Läufe für Schülerinnen und Schüler, 2900-Meter-Lauf für Juniorinnen und Junioren, 5500-Meter-Lauf für Frauen und Männer. Die Kinder werden den Weezer Crosslauf um 12.45 Uhr eröffnen, der Haupt-Wettbewerb der Erwachsenen wird um 14.10 Uhr gestartet.