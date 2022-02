Fußball-Bezirksliga : SV Rindern verliert mit dem letzten Aufgebot

Trainer Christian Roeskens blickt den nächsten Spielen nicht gerade zuversichtlich entgegen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Trainer Christian Roeskens muss beim 0:3 beim SV Schwafheim einige Spieler ersetzen. Ein Leistungsträger fehlte dabei aus disziplinarischen Gründen.

Der Fußball-Bezirksligist SV Rindern hat auch sein zweites Pflichtspiel nach der Winterpause verloren. Sechs Tage nach dem überraschenden 1:2 im Achtelfinale des Kreispokals beim B-Ligisten Siegfried Materborn musste sich die Mannschaft in der Meisterschaft am Samstag im Nachholspiel beim SV Schwafheim mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Trainer Christian Roeskens führte in erster Linie personelle Gründe für die Niederlage beim abstiegsgefährdeten Gegner an. „Und ein Licht am Ende des Tunnels ist nicht in Sicht. Ich weiß nicht, wie wir in den nächsten Spielen punkten sollen, weil wichtige Akteure fehlen“, sagte Roeskens.

Die Personalnot war so groß, dass der eigentliche Stammkeeeper Andy Kaus seinem Trainer den Vorschlag machte, diesmal doch Lukas Wichert im Tor den Vorzug zu geben. Kaus wollte so auf der Bank Kräfte sparen, falls er als Ersatz auf dem Feld benötigt werden würde. Denn für diesen Job hatte Roeskens nur zwei Kicker zur Verfügung, von denen einer bereits nach wenigen Minuten aus den Platz musste. Philipp Verfürth ersetzte Ibrahim Cetiner, der sich eine Zerrung zugezogen hatte. Die Personalprobleme waren zu einem kleinen Teil aber auch hausgemacht. Christian Roeskens hatte „aus disziplinarischen Gründen“ auf Chima Martins Ukaegbu verzichtet. Der Grund: Der 26-Jährige hatte beim Pokal-Aus in Materborn gefehlt, weil er schlichtweg vergessen hatte, dass seine Mannschaft ein Spiel hatte.

Der SV Rindern besaß in Schwafheim in der Anfangsphase die erste Torchance, die Tobias Thurau vergab. Das Team geriet nach 16 Minuten nach einem unnötigen Ballverlust beim Aufbau in Rückstand. Das 0:2 (46.) fiel unmittelbar nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.). „Da sind die Köpfe meiner Spieler dann nach unten gegangen“, so Roeskens. Der Gastgeber, der sich durch den Erfolg auf den rettenden elften Platz verbesserte, stellte in der 77. Minute den Endstand her.