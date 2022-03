Fußball-Niederrheinpokal : 1. FC Kleve will wieder Geschichte schreiben

Der Klever Torwart Ahmet Taner, hier mit Niklas Klein-Wiele, sieht sein Team für den Pokal-Hit gut vorbereitet. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Torwart Ahmet Taner führte den Oberligisten 2020 im Halbfinale gegen den 1. FC Bocholt mit Paraden im Elfmeterschießen ins Endspiel. Am heutigen Mittwoch tritt der 1. FC im Achtelfinale des Wettbewerbs in Bocholt an.

Im August 2020 schrieb Torwart Ahmet Taner für den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve Vereinsgeschichte. Im Halbfinale des Niederrheinpokals parierte der 29-Jährige im Elfmeterschießen gleich zwei Mal gegen Schützen des Ligarivalen 1. FC Bocholt. Shunya Hashimoto und Tim Winking scheiterten an dem Schlussmann, der in der Folge frenetisch von den Fans und seinen Mitspielern gefeiert wurde. Ahmet Taner avancierte zum Pokalheld der Rot-Blauen. Die abendliche Stimmung am Klever Bresserberg hätte ausgelassener kaum sein können. Wenige Tage später unterlag der 1. FC Kleve dann im Endspiel dem Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Ein Sieg hätte den Einzug in den DFB-Pokal-Wettbewerb bedeutet.

Ob sich die Geschichte wiederholt? Am heutigen Mittwochabend, 19.30 Uhr, tritt der 1. FC Kleve im Achtelfinale des Niederrheinpokals erneut auf den 1. FC Bocholt. Nun aber findet die Begegnung in Bocholt statt. „Wir haben unglaublich viel Lust auf dieses Pokalspiel. Unser Trainer Umut Akpinar hat uns in den vergangenen Tagen sehr genau auf diese Partie eingestellt. Wir fahren nach Bocholt, um es dem Gegner möglichst schwer zu machen und unbedingt in die nächste Runde zu kommen“, sagt Ahmet Taner, der seit fünf Jahren am Bresserberg zwischen den Pfosten steht.

Info Die Partien im Pokal-Achtelfinale Karten Wer die Partie des 1. FC Kleve live im Stadion verfolgen möchte, kann im Internet unter www.schwatten-shop.de Tickets kaufen. Es gilt weiter die 2G-Regel. Preise Ein Sitzplatz kostet am Bocholter Hünting 13, ein Stehplatz neun Euro. Ermäßigte Karten gibt es für sechs Euro.

Zuvor lief der Deutsch-Türke für den KFC Uerdingen und den SV Sonsbeck auf. Seit seinem Wechsel im Sommer 2017 hat Ahmet Taner einen Stammplatz im Tor sicher. Die erneute Vertragsverlängerung war nur eine Formsache, wie der Keeper erklärt. „Für mich passt hier einfach alles zusammen. Deswegen war für mich ganz früh klar, dass ich meinen Vertrag verlängern will. Das Trainer-Team ist klasse, die Mannschaft und das Umfeld auch“, sagt Ahmet Taner. Über andere Angebote habe er nicht lange nachdenken müssen.

„Ich fahre eine Stunde zum Training und zu den Spielen nach Kleve, immerhin wohne ich in Duisburg-Homberg. Es gab jetzt auch wieder einige Angebote von Klubs aus der direkten Umgebung. Aber das kam für mich nicht infrage“, sagt der 29-Jährige. Stattdessen macht er weiter und bleibt Teil einer Fahrgemeinschaft, die ihren Ausgangspunkt in Düsseldorf hat und auf dem Weg in die Kreisstadt von gleich mehreren Klever Akteuren genutzt wird. „Die Fahrten machen überragend viel Spaß, da geht die Stunde schnell vorbei“, sagt der Torwart.

Mit dem Rivalen 1. FC Bocholt wartet im Pokal nun der Tabellenzweite der fünfthöchsten deutschen Klasse auf die Rot-Blauen. Das Team von Trainer Umut Akpinar hat nur fünf Punkte weniger als der 1. FC auf dem Konto. „Bocholt hat natürlich ein super Team. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir gegen die beiden Mannschaften an der Tabellenspitze – den 1. FC Bocholt und die Sport- und Spielvereinigung Velbert – in der Meisterschaft nicht verloren haben“, sagt Ahmet Taner. Chancen dürfe man sich also zweifelsohne ausrechnen. Gegen die beiden Spitzenteams erreichte der 1. FC im Spätsommer 2021 jeweils ein Remis.

Zudem präsentierte sich der Oberligist zuletzt in bemerkenswert guter Form. Gegen die Spvg Schonnebeck setzte er sich mit 3:2 durch, gegen den Cronenberger SC folgte ein 3:1-Erfolg. Die Kicker knüpfen damit nahtlos an die Vorstellungen des vergangenen Jahres an. Doch auch der 1. FC Bocholt gestaltete die beiden Partien nach der Winterpause erfolgreich. Der Tabellenzweite bezwang den TV Jahn Hiesfeld (3:0) und die Sportfreunde Niederwenigern (4:2). Trainer des Teams ist der erst 26-jährige Jan Winking. Sein Auftrag ist klar: Der Coach soll den Klub schnellstmöglich in die Regionalliga führen. Ludger Triphaus, Präsident des 1. FC Bocholt, sagt: „Jan Winking hat den Fußball nach Bocholt zurückgebracht. Die Mannschaft spielt unter seiner Regie attraktiven Fußball, der die Zuschauer begeistert.“

Kleves Trainer Umut Akpinar freut sich auf das Duell im Pokal. Der 44-Jährige sagt: „Ein Spiel gegen Bocholt hat immer einen gewissen Derby-Charakter. Wir sind nach der Winterpause gut gestartet und wollen natürlich daran anknüpfen.“ Pascal Hühner, Luca Plum, Luca Thuyl und Sezai Kezer fallen verletzt aus. Der Einsatz von Mike Terfloth und Calvin Top ist fraglich. „Es ist aber egal, wir die Personalsituation ausschaut: Wir sind gut drauf und wollen es unbedingt eine Runde weiter schaffen“, sagt Akpinar.