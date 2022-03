Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 2. März 2022) : Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Die Stadt hat sich am Dienstag bei ihren Angaben zur Zahl der aktuell Infizierten verrechnet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in Mönchengladbach wieder gestiegen. Zudem meldet die Stadt einen Fehler in ihrem Corona-Report vom 1. März.

Beim nunmehr 294. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mönchengladbach handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsamts um einen Patienten des Geburtsjahrgangs 1940. Er sei in einem Krankenhaus gestorben, meldet die Stadt.

Derzeit sind 2444 Mönchengladbacher akut infiziert. Am Dienstag waren es 2500 gewesen, wie die Stadt am Mittwochmorgen mitteilte. Sie korrigierte damit ihre Angaben vom Dienstag, in denen von 1125 die Rede gewesen war. Es habe einen Berechnungsfehler gegeben, wodurch „die Zahl der aktuell infizierten Personen und der bereits genesenen Personen gestern nicht korrekt aufgeführt“, worden sei. Seit März 2020 wurde das Virus bei 41.179 (Vortag: 41.022) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. 38.441 davon gelten aktuell als nicht mehr infektiös.