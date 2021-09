Bundestagswahl 2021 :  Janitza will überzeugen statt verbieten

KREIS KLEVE Friederike Janitza tritt im Wahlkreis 112, Kreis Kleve, für Bündnis 90/Die Grünen an. Die 33-jährige Spitzenkandidatin erhielt im März bei der Kreismitgliederversammlung viel Rückenwind: 148 von 162 gültigen Stimmen entfielen auf die Rheurdterin.

Janitza kommt gebürtig aus Rheurdt. Aufgewachsen ist sie auf einem ehemaligen Bauernhof, wo sie seit April gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten nun wieder lebt. „Hier inmitten von vielen Feldern und Wald habe ich eine sehr idyllische Kindheit erlebt“, erzählt Janitza – vielleicht rührt daher auch ihre Naturverbundenheit. In Rheurdt besuchte sie den Kindergarten und die Grundschule, viel Zeit verbrachte sie auch in örtlichen Vereinen, wie dem Reit- und Fahrverein. Ihr Abitur machte Janitza in Kamp-Lintfort, dann zog es sie zunächst hinaus in die Welt: Sie studierte in Marburg und Köln Rechtswissenschaften, derzeit arbeitet sie als Juristin beim WDR in Köln. Dort lebte sie auch zehn Jahre, bis es sie nun wieder an den Niederrhein verschlug: „Den Plan, zurück nach Rheurdt zu ziehen, hatte ich bereits, als ich im vergangenen Herbst bei der Kommunalwahl kandidiert habe.”