Fußball-Landesliga : Deckers-Gala beim Erfolg der SGE Bedburg-Hau in Praest

Emmerich/Bedburg-Hau Der Stürmer des Fußball-Landesligisten erzielt beim 4:2-Sieg beim weiterhin punktlosen RSV Praest alle Treffer der Gäste. „Meine Mannschaft hat heute eine klasse Leistung gezeigt. Leider wurden wir nicht belohnt“, sagte RSV-Coach Roland Kock.

In der zweiten Minute hatte Danny Stein die erste Gelegenheit für Praest, auf der Gegenseite traf Falko Kersten den Pfosten (4.) und scheiterte kurz darauf an RSV-Keeper Dennis Döring (6.). In der 16. Minute ging die SGE durch Deckers in Führung, als dieser einen verunglückten Rückpass abfing, Döring umkurvte und zum 1:0 einschob. Die Führung für Bedburg-Hau hielt aber nicht lange. Denn nach einem kapitalen Fehler im Abwehrverbund war Maximilian Janssen (19.) zur Stelle und glich aus. Wenige Minuten später jubelte der RSV erneut, als Maximilian Janssen zunächst am gegnerischen Torwart Jason Olschewski gescheitert war, Danny Stein aber im Nachschuss zum 2:1 traf (26.). Daran hatten die SGE einige Zeit zu knabbern, ehe Deckers (44.) nach einem feinen Zuspiel von Kersten das 2:2 markierte.