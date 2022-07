Termin steht fest : Landratswahl im Kreis Kleve am 27. November

Der Termin für die Landratswahl steht fest. Foto: dpa/Bodo Schackow

Kreis Kleve Die Landratswahl im Kreis Kleve findet am 27. November statt. Das wurde am Montag von der Bezirksregierung bekannt. Weitere Informationen will der Kreis Kleve im Laufe des Tages veröffentlichen.

Es gibt einen Wahltermin: Der Kreis Kleve wählt den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Silke Gorißen am 27. November. Damit steht auch fest: die Amtszeit wird acht Jahre, also bis 2030 dauern. Bereits am Freitag hatte die CDU angekündigt, mit dem Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers ins Rennen gehen zu wollen. Wer noch kandidiert, ist offen.

