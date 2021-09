Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Kevelaerer SV löst Alemannia Pfalzdorf als Spitzenreiter ab

Kreis Kleve Der KSV besiegt den TuS Kranenburg in der Gruppe eins mit 6:1. Die Alemannia muss sich mit einem 1:1 bei der SG Keeken/Schanz begnügen. BV Sturm Wissel überzeugt beim 3:1 gegen SV Nütterden.

Alemannia Pfalzdorf hat die Tabellenführung in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern eingebüßt. Die Mannschaft musste sich bei der bislang punktlosen SG Keeken/Schanz mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Bereits nach acht Minuten erziele Remco König die Führung für die SG. Zwar dominierten die Gäste in der Folge, kamen aber nur zum Ausgleichstreffer durch Mika Eckermann (75.). „Das Remis hat sich die Mannschaft absolut verdient“, sagte Andreas Ingenerf, Co-Trainer der SG Keeken/Schanz. Sein Gegenüber Thomas Erkens stellte enttäuscht fest: „Für unsere Ansprüche war das zu wenig.“

Bereits am Freitagabend bezwang der TSV Weeze II den SV Donsbrüggen mit 5:0 (2:0). Zwar zeigten die Gäste eine gute Leistung, doch der TSV erwies sich als deutlich effektiver. Benedikt van Husen (10.) Stephan Gorthmanns (13., 58., 62.) und Robin Stumpf (75.) nutzten ihre Chancen konsequent, während der SV trotz guter Möglichkeiten ohne Erfolgserlebnis blieb. „Nach dem 0:2 haben wir nicht wirklich mehr an uns geglaubt“ sagt Meik Kozak, Trainer des SV Donsbrüggen.

Der BV Sturm Wissel kam beim 3:1 (2:1) im Heimspiel gegen den SV Nütterden zum dritten Sieg in Folge. Alexander Menke (4.) und Kim Heinsohn (9.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Mit dem Pausenpfiff erzielte Alexander Böhmer den Anschlusstreffer für den Gast. In Durchgang zwei stellte Alexander Menke (65.) mit seinem zweiten Treffer den Endstand her. „Ein Kompliment an das Team. Ich ziehe vor allen Spielern, die auf dem Platz gestanden haben, meinen Hut“, sagte Marco Schacht, Trainer von Sturm Wissel, der beeindruckt vom Kampfeswillen seiner Mannschaft war.