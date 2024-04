Bürgerbegehren gestartet Diese Initiative möchte aus dem Reichswald einen Nationalpark machen

Was treibt die Initiative an? „Artenvielfalt schützt unser aller Leben“, sagt Katja Eis. „Durch sie bekommen wir Menschen saubere Luft zum Atmen, sauberes Trinkwasser und gute Böden. Es ist und bleibt ein vielleicht einmaliges Geschenk, den Wirtschaftswald Reichswald in einen Nationalpark aufwerten zu können und dem rapiden Rückgang der Arten so entgegen wirken zu können.“ Eine weitere Chance bestehe darin, dass in Zukunft der Nationalpark mit der niederländischen Seite kooperieren könne. Dort gebe es viele zusätzliche Naturwerte wie Sumpfgebiete, Heideflächen und Sumpfwälder.