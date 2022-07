Klettern am Eyller See : Die Wipfelstürmer können hoch hinaus

Klettern am Eyller See

Kreis Kleve Im Rahmen des Kinder-Sommers bietet der Kreis Kleve vier kostenlose Klettertage für Jugendliche und junge Erwachsene an. Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet – und wie sie sich anmelden können.

Der Kinder-Sommer im Kreis Kleve geht in die dritte Runde. Nach der Aktion „Spielen ohne Grenzen“ in allen Städten und Gemeinden und dem Foto-Wettbewerb „Superhero gesucht“ kommen nun auch die älteren Jahrgänge auf ihre Kosten. „Wipfelstürmer“ ist ein Kletter-Angebot im Seilgarten am Eyller See in Kerken. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Kreis Kleve im Alter von 10 bis 19 Jahren. Die Teilnahme an dem Kletterspaß ist kostenlos.