Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve verliert und hat neue Sorgen

Torwart Ahmed Taner musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch vor der Pause ausgewechselt werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar kassiert mit dem 0:1 beim TVD Velbert die erste Niederlage. Und Torwart Ahmet Taner musste nach einem Zusammenprall mit Calvin Top ins Krankenhaus.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve erlebte einen gebrauchten Nachmittag beim Turnverein Dalbecksbaum Velbert. Nicht nur, dass die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar beim 0:1 (0:1) die Heimreise ohne Punktgewinn antreten musste. Mit Torwart Ahmet Taner und Mittelfelspieler Calvin Top drohen auch zwei weitere Akteure auszufallen, nachdem sie unglücklich aufeinandergeprallt waren.

„Das war eine unnötige Niederlage, über die ich mich sehr ärgere. Wer weiß, wie dieses Spiel verläuft, wenn wir in der ersten Halbzeit das Tor machen? Aber darüber braucht man nicht lange nachdanken, nun müssen wir mit dem Ergebnis leben“, sagte Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve. Er konnte erstmals in dieser Saison Neuzugang Danny Rankl in die Startelf berufen, der zuvor wochenlang verletzt ausgefallen war. Im Gegenzug fiel Defensivkraft Kisolo Deo Biskup allerdings mit einer Muskelblessur aus.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve TVD Velbert Offhaus – Bleckmann, Fagasinski, Haub, Härtel – Kray (87. Korczowski), Meier, Pöhlker (60. Bachmann), Schikowski (82. Osenberg), di Gaetano (89. Tumanan) – Heck (64. Kluft) 1. FC Kleve Taner (38. Janßen) – Schneider, Dragovic, Haal, Terfloth – Forster, Top (46. Bimpeh), Thuyl, Klein-Wiele – Mouadden (46. Meurs), Rankl Tore 1:0 Lars Pöhlker (44.) Zuschauer 200

Der 1. FC Kleve startete vor 200 Zuschauern angriffslustig in die Partie und bestätigte die gute Form der vergangenen Wochen. Der 32-jährige Angreifer Danny Rankl war es, der die Rot-Blauen nach einer halben Stunde in Führung hätte schießen können. Luca Thuyl hatte den Routinier mit einem feinen Steilpass in Szene gesetzt. Rankl lief unbedrängt aufs Tor zu – scheiterte jedoch an TVD-Keeper Robin Offhaus.

Wenig später folgte die Schrecksekunde der Partie. Calvin Top und Ahmet Taner waren im Strafraum des 1. FC Kleve unglücklich zusammengeprallt. Calvin Top musste mit einer Beule an der Schläfe in der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Ahmet Taner wurde umgehend in die Essener Notfallambulanz gefahren, der Verdacht: Nasenbeinbruch. „Noch haben wir allerdings keine Diagnose. Wir hoffen jetzt alle, dass es nicht allzu schlimm ist“, sagte Umut Akpinar über seinen Torwart, für den Ersatzmann Bjarne Janßen in die Partie kam.

Der nächste Tiefschlag folgte für den im ersten Durchgang durchaus couragiert aufspielenden 1. FC Kleve in der 44. Minute. Die Hintermannschaft stand ungeordnet, als Velberts Lars Pöhlker aus dem Rückraum unhaltbar zum 1:0 traf. „Wir haben in der Pause auf der einen oder anderen Position umgestellt und noch einmal alles reingeworfen“, sagte Umut Akpinar. Das Spielniveau flachte zusehends ab, beide Teams agierten auf Augenhöhe.

Der TVD Velbert, dessen Kader aus zahlreichen Ex-Regionalligaspielern besteht, hätte durch Fabio die Gaetano (73.) erhöhen können. Die beste Gelegenheit aber hatte Mike Terfloth nach 84 Minuten für den 1. FC Kleve. Kai Robin Schneider hatte ihn mit einer maßgenauen Flanke zentral bedient, doch sein Kopfball flog haarscharf am Tor vorbei.