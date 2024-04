Feuerwehr stundenlang im Einsatz Garage in Bedburg-Hau stand in Flammen

Bedburg-Hau · An die Sommerlandstraße in Bedburg-Hau musste die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag zu einem Großeinsatz ausrücken. Eine Garage stand in Vollbrand. Der Einsatz zog sich über Stunden hin.

26.04.2024 , 15:48 Uhr

Der Einsatz der Feuerwehr in Bedburg-Hau. Foto: Feuerwehr Bedburg-Hau

In der Nacht zu Freitag sind die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve um 0.51 Uhr zu einem Brand einer Garage an der Sommerlandstraße in Till-Moyland gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Garage aus Metall und ein angrenzender Container in Vollbrand. Eingelagert waren dort unter anderem Brennholz, ein Motorroller und ein Aufsitzrasenmäher. Angriffstrupps der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz begannen mit den Löscharbeiten. Um unzugängliche Bereiche der Garage zu erreichen, wurde ein seitlicher Zugang durch das Metall geschnitten und Löschschaum eingesetzt. Gegen 5 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Während der Löscharbeiten war die Sommerlandstraße im Bereich der Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt. Vor Ort waren 45 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann.

(lukra)