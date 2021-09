Hochzeitsmesse : Der Hochzeitstrend geht zu Vintage

KLEVE-KEEKEN Erstmals fand die Messe „Hochzeitsfabrik“ im Café im Gärtchen in Keeken statt. Die Veranstalterin wollte Unternehmen aus der Region eine Plattform bieten, die Corona schwer getroffen hat. 30 Aussteller gaben Einblicke in die Welt der Trauungen.

Diese Planungsschwierigkeiten kennt Birgit Muller nur zu gut. Sie betreibt das mobile Café Piccolo und organisierte nun die Messe „Hochzeitsfabrik“, die zuletzt immer auf dem Areal des Kloster Graefenthal in Asperden stattgefunden hatte. „Die Hochzeitsbranche ist natürlich in eine schwere Krise geraten. Aufträge sind weggebrochen und die Ungewissheit ist groß. Daher war es uns wichtig, Unternehmen aus der Region hier eine Bühne zu bieten, sich zu zeigen und Feedback zu bekommen“, sagt Muller, die sich für das Motto „Land.Liebe“ entschieden hatte. Dazu passte die Keekener Location ausgezeichnet: Inmitten der niederrheinischen Idylle planten Verliebte ihre Traumhochzeit.

Jubiläum Das „Café im Gärtchen“ in Keeken feiert in diesem Jahr 25-Jähriges.

Wegen der Pandemie hatte Birgit Muller in diesem Jahr nur 30 Aussteller eingeladen, sonst waren es 50. Sie selbst beschäftigte sich vor sieben Jahren erstmals näher mit der Welt der Trauungen – und erkannte eine Marktlücke. „Hier im Kreis Kleve gab es nicht viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Dafür musste man in die Großstädte fahren“, sagt Muller. Diese Zeit sei mittlerweile allerdings vorbei, im Gegenteil: Mittlerweile würden viele Großstädter an den unteren Niederrhein fahren, wenn es um das richtige Brautkleid, den besten Fotografen oder das leckerste Catering geht. „In Düsseldorf oder Köln können selbst recht schlichte Hochzeiten sehr schnell sehr teuer werden. Daher fahren viele gerne an den unteren Niederrhein, da vieles hier noch deutlich günstiger ist“, sagt die Veranstalterin, die auf der Wiese am Café im Gärtchen auch eine freie Trauung inszenierte.