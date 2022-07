Trockenheit hält an : Hitzewelle kommt an den Niederrhein - Rheinpegel sinkt auf 70 Zentimeter

Kreis Kleve Temperaturen zwischen 37 und 39 Grad bei 13 Sonnenstunden: Was nach Sommerurlaub tief im Süden klingt, rollt ab kommender Woche auch auf den Kreis Kleve zu. Der Rheinpegel sinkt unterdessen immer weiter.

Beim letzten großen Rhein-Hochwasser im Januar 1995 wurde der Pegelstand von 9,85 bei Emmerich gemessen. Derzeit sind die Werte auf der komplett anderen Seite der Skala zu finden: Einen Wasserstand von 72 Zentimetern meldeten die Behörden am Freitag um 15.30 Uhr. In den vergangenen Tagen fiel der Pegel immer weiter ab, ein Umschwung ist nicht in Sicht. Die Trockenheit hält weiter an. Die Bundesanstalt für Gewässerkunde geht in einer Abschätzung davon aus, dass am Dienstag die 60 Zentimeter erreicht werden. Der niedrigste bekannte Wasserstand wurde übrigens am 23. Oktober 2018 gemessen. Damals führte der Rhein an der Messstelle keine Hand breit Wasser mehr: nur sieben Zentimeter.