Tischtennis : WRW Kleve verpasst knapp eine Überraschung

Kleve Der Drittligist verliert zum Auftakt das Heimspiel gegen Hannover 96 mit 3:6. Auch WRW II wird in der Regionalliga beim 3:7 unter Wert geschlagen.

WRW Kleve ist mit einer knappen Niederlage in die Saison in der Dritten Tischtennis-Bundesliga der Damen gestartet. Das Team verlor am Sonntag die Heimpartie gegen Favorit Hannover 96 mit 3:6. Das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg, den das Satzverhältnis von 17:20 eher wiedergibt. Und: Als Mara Lamhardt ihr zweites Einzel in fünf Durchgängen abgegeben hatte und die Niederlage somit besiegelt war, lag Lea Vehreschild in ihrer schon begonnen Partie mit 2:1-Sätzen vorn. Das Spiel musste dann nicht mehr beendet werden. Doch bei einem Sieg von Lamhardt hätte WRW alle Chancen auf ein 5:5 gehabt.