Fußball-Bezirksliga : Uedemer SV feiert den ersten Saisonsieg

Uedem Fußball-Bezirksliga: Zuschauer kommen beim 4:3 gegen die DJK Twisteden vollauf auf ihre Kosten. DJK-Trainer Markus Hierling hadert mit dem Schiedsrichter.

Sieben Tore, zwei verschossene Elfmeter und zahlreiche kernig geführte Zweikämpfe bekamen die rund 130 Zuschauer in der Bezirksliga-Partie zwischen dem Uedemer SV und der DJK Twisteden geboten. Am Ende siegten die Gastgeber mit 4:3 (2:2) und konnten damit ihren ersten Saisonerfolg feiern.

Bereits die Anfangsphase der Partie hatte es in sich. Nach nur zwei Minuten traf Peter Janßen aus 18 Metern flach zum 1:0. Doch nur 180 Sekunden später glich die DJK durch Jan van de Meer aus. In Minute zehn war es wiederum Janßen, der erneut aus der Distanz zum 2:1 traf. In der Folge bestimmten die Platzherren die Partie. Zumal die DJK überhaupt nicht zu ihrem Spiel fand und dem USV viel zu viel Platz zum Kombinieren ließ. Nach 27 Minuten hatte Maik Hemmers die Großchance zum 3:1, doch sein Strafstoß ging weit über das Tor. Der Gastgeber blieb am Drücker. Umso überraschender der 2:2-Ausgleichstreffer, der van de Meer kurz vor der Pause gelang.

In der zweiten Hälfte traten die Gäste deutlich geordneter auf. Trainer Markus Hierling hatte in der Kabine wohl die richtigen Worte gefunden. Sein Team stand nun kompakter und machte die Räume geschickt zu. Dennoch war der Uedemer SV nach 52 Minuten zunächst wieder mit dem Treffer zum 3:2 an der Reihe. Allerdings „roch“ es bei Tim Kerkmanns Treffer nach Abseits. In der Folge gab Twisteden den Ton an, konnte aber nicht zum Abschluss kommen. Die Entscheidung zu Gunsten des USV vergab nach 88 Minuten erneut Maik Hemmers vom Elfmeterpunkt.