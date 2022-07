Verein bietet ein Programm für Kinder : Das hat der RVV Equus für die Sommerferien geplant

Ferienspaß mit Pferden gibt es beim RVV Equus. Foto: RVV Equus

Rheurdt Equus Rheurd bietet Spiel, Spaß und Sport für kleine Pferdenärrinnen und -narren. Los geht es am 30. Juli mit einer nächtlichen Party in der Reithalle. Was der Verein sonst noch anbietet.

Der Reit- und Voltigierverein Equus Rheurdt hat sich für die Ferien einige spannende Aktionen für Kinder ausgedacht. So bietet der Reit- und Voltigierverein von Samstag, 30. Juli, ab 15 Uhr, bis Sonntag, 31. Juli, 10 Uhr, eine Übernachtungsparty in der Reithalle an. Spiele, Snacks und eine Nachtwanderung werden keine Langeweile aufkommen lassen. Der Kostenbeitrag beträgt 30 Euro pro Person.

Kurzfristig bietet der Reit- und Voltigierverein außerdem einen Ferienkurs im Zeitraum vom 3. bis 6. August an. An den vier Tagen wird es jeweils von 9 bis 13 Uhr ein tolles Programm mit einer Mischung aus Theorie, Praxis, Spiel und Spaß geben. Am Kurs teilnehmen können Kinder sowohl mit und als auch ohne Voltigier-Erfahrung. Ein Mittagessen gibt es vor Ort, Getränke müssen mitgebracht werden. Am Samstag, 6. August, findet dann zum Abschluss um 11 Uhr eine Vorführung und eine Party mit Kaffee und Kuchen statt.

Die Kosten für den Kurs betragen 100 Euro für Vereinsmitglieder und 110 Euro für externe Teilnehmer. Für Geschwisterkinder gibt es einen Rabatt in Höhe von zehn Euro. Wer an einem oder beiden Angeboten interessiert ist, wendet sich per E-Mail an den Verein: info@rvv-equus.de.

Der Reit- und Voltigierverein Equus (lateinisch: Pferd) gründete sich 2005 aus einer kleinen Voltigiergruppe. Heute betreibt er fünf Leistungsgruppen, zwei Galopp-Schritt-Gruppen sowie vier Anfänger- und Krümelgruppen. Er gehört dem Pferdesportverband Rheinland an und ist außerdem Mitglied im Gemeindesportverband Rheurdt, im Kreispferdesportverband Kleve, im Kreissportbund Kleve, im Landessportbund NRW, im Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW und bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.

Neben dem Voltigieren in allen Leistungsklassen werden auch Frühförderungskurse unter dem Titel „Der Umgang mit dem Pferd“ (Ponykurse) für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, heilpädagogische Förderung mit dem Pferd (Reittherapie) und Reitbeteiligungen auf den Vereinspferden angeboten.

Weitere Informationen zum Verein gibt es im Internet unter www.rvv-equus.de.

(RP)