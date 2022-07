Kammersmusikfest in Kamp-Lintfort : Kunstschule sorgt für einen ganz besonderen Blickfang bei den Konzerten

Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn Seit über zehn Jahren schmücken Bilder der Schüler der Kunstschule Neukirchen-Vluyn das Abschlusskonzert des Kammersmusikfestes Kloster Kamp. Warum die Zusammenarbeit für beide Seiten ein Gewinn ist.

Die Musikfreunde in der Region freuen sich schon. Vom 31. Juli bis zum 7. August dieses Jahres gibt es endlich wieder ein „Kammermusikfest Kloster Kamp“ an vielen verschiedenen Vorführungsorten, mit dem gewohnten kostenlosen Probenbesuchsangebot und zum ersten Mal – ganz neu – sogar mit einer tänzerischen Tango-Ergänzung. Zwar nicht musikalisch, aber bildnerisch beteiligt ist auch diesmal wieder die Kunstschule Neukirchen-Vluyn .

Konzerte Eröffnungskonzert im Schirrhof Kamp-Lintfort: 3. August; Konzert im Kloster: 4. August: Soiree in der Johanniskirche: 6. August; Nachtkonzert im Wellings Depot: 6. August; Matinee auf Schloss Ossenberg: 7. August; Abschlusskonzert in der Alten Sortierhalle auf Schloss Bloemersheim: 7. August.

Einigen von denen hätten ihre Porträts so gut gefallen, dass sie sie gegen eine Spende zugunsten der Kunstschule mit nach Hause nehmen wollten. Grundsätzlich sei das aber auch für die Konzertbesucher möglich. „Die Künstlerinnen – in diesem Fall sind es tatsächlich ausschließlich Frauen – stellen ihre Arbeiten dafür gerne zur Verfügung. Sie sind sogar stolz, wenn sich ein Spender dafür findet“, so Gerrit Klein. Die übrigen Bilder würden in jedem Jahr durch die Porträts der neuen Musiker ergänzt und kämen dann wieder erneut beim nächsten Abschlusskonzert in der Sortierhalle zum Einsatz.