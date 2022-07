Planungen für den Breitbandausbau : So will Rheurdt 436 graue Flecken beseitigen

Kabel für den Anschluss von Breitband-Internetverbindungen sind auf einer Baustelle zu sehen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Rheurdt Politik und Verwaltung wollen eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet im gesamten Gemeindegebiet. Dazu will die Gemeinde an einem bundesweiten Förderprogramm teilnehmen. Was genau geplant ist.