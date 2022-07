Metal-Festival in Neukirchen-Vlyun : Was Sie zum Dong Open Air wissen müssen

Was Sie zum Dong Open Air wissen müssen

Metal-Festival in Neukirchen-Vlyun

Neukirchen-Vluyn Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause beginnt am kommenden Donnerstag, 14. Juli, das 20. Dong Open Air auf dem Gipfel der Halde Norddeutschland. Erstmals seit 2001 werden die Künstler auf einer Freiluftbühne auftreten.

Main Act ist „Blind Guardian“ aus Krefeld. Die Band zählt zu dem Aushängeschild des deutschen Metals weltweit und sorgte für pure Begeisterung unter den Dong-Fans, als die Veranstalter sie im Sommer 2020 für das Jubiläumsfestival ankündigten. „Da geht tatsächlich ein Traum in Erfüllung“, erzählt Stephan Liehr, Mitgründer und Booker des Festivals am Montagvormittag auf der Halde Norddeutschland. „Blind Guardian waren die erste Metal-Band, die ich zu Schulzeiten gefeiert habe, und seit mehr als zehn Jahren haben wir versucht sie zu buchen – jetzt kommen sie endlich und ein Kreis schließt sich.“

Tickets Tickets für das 20. Dong Open Air gibt es auf bis einschließlich Dienstag unter eventim.de sowie an der Abendkasse des Festivals.

Unterstützung Auch in diesem Jahr ist die Sparkasse am Niederrhein Partner des Dong Open Airs. Auf der Halde werden EC-Karten-Terminals bereit gestellt.

Hansi Kürsch, Lead-Sänger bei Blind Guardian, war bereits mehrfach Gast beim Dong Open Air und freut sich auf den Auftritt am Freitag. „Zuletzt standen wir 2017 auf einer Bühne. Das ist für mich ein echtes Heimspiel“, so der Musiker. „Was mir am Dong besonders gefällt, ist dass die lokale Jugend abgeholt wird. Es kommen eben nicht nur die klassischen Metalfans zum feiern hoch auf die Halde.“