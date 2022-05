Für Kinder : Tagesfreizeiten auf dem Fingerhutshof und am Eyller See

Trotz Masken hatten die Kinder bei den Tagesfreizeiten viel Spaß. Foto: Kreis kleve/Kreis Kleve

Kreis Kleve Am Montag startet die Online-Anmeldung für die Stadtranderholung in den Ferien. Für das Programm am Eyller See werden noch Betreuer gesucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Spielen, Basteln, Tanzen, Toben und zusammen mit Freundinnen und Freunden Spaß an der frischen Luft haben. Das alles können Kinder zwischen sieben und 14 Jahren bei der Stadtranderholung in den Sommerferien erleben. Ab Montag, 30. Mai, können Eltern ihre Kinder online für die Tagesfreizeit „FiHuHo“ auf dem Fingerhutshof in Kalkar-Wissel und der „Huck-ale-le“ am Eyller See in Kerken anmelden.

Bereits ausgebucht ist die Stadtranderholung „Löwenstark“ in der Haus Freudenberg-Schule in Kleve für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung unter der Leitung von Susanne Schaffers. Das Motto hier lautet in diesem Jahr: „Feste feiern wie sie fallen – die löwenstärkste Party von allen!“

Die Tagesfreizeit „FiHuHo“ findet zwischen dem 27. Juni und 15. Juli statt. Mitmachen können alle Kinder aus Bedburg-Hau, Kalkar, Kranenburg, Rees und Uedem. Für die Stadtranderholung stehen den Kindern und Betreuern Räumlichkeiten im Erdgeschoss und Gruppenzelte zu. Das Programm umfasst Spiele, Tanz und Theater. Höhepunkt eines jeden Tages sind sogenannte „Challenges“ – kleine Aufgaben. Die Leitung für „FiHuHo“ übernimmt Claudia Jennen. Diese Stadtranderholung steht unter dem Motto „Respekt für ein gemeinsames Miteinander!“

Die zweite Stadtranderholung in den Sommerferien „Huck-ale-le“ am Jugendzeltplatz Eyll in Kerken-Eyll steht unter dem Motto „Dschungel-Safari“. Vom 18. Juli bis 5. August können hier Schulkinder aus Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk und Weeze ihre Ferien mit viel Spiel und Spaß verbringen. Jede Gruppe hat hier ihr eigenes Zelt oder ihre eigene Hütte. Die Leitung übernimmt hier Hannah van Kempen.

Zudem werden für die Stadtranderholung „Huck-ale-le“ am Eyller See noch einige Betreuerinnen und Betreuer gesucht. Als Aufwandsentschädigung erhalten die Betreuer 75 Euro pro Tag. Interessierte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren können sich beim Team Jugendpflege des Kreises Kleve melden

(E-Mail: hannah.vonKempen@kreis-kleve.de).

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist bei den Tagesfreizeiten „FiHuHo“ und „Huck-ale-le“ für jedes Kind die Teilnahme maximal an fünf aufeinander folgenden Tagen möglich. Insgesamt können pro Woche 120 Schulkinder im Alter von sieben bis 14 Jahren teilnehmen.

Die jeweilige Woche richtet sich nach dem Wohnort des Kindes. Verbleibende freie Plätze können ab Montag, 6. Juni, auch Wohnort ungebunden gebucht werden. In diesem Fall ist die Anreise selbst zu organisieren. Ansonsten werden die teilnehmenden Kinder an zentralen Haltestellen in ihren jeweiligen Wohnorten von einem Bus abgeholt, um dann gemeinsam zum Fingerhutshof in Kalkar-Wissel beziehungsweise zum Jugendzeltplatz am Eyller See in Kerken zu fahren. Die Kinder werden in Bezugsgruppen von bis zu 30 Kinder von je fünf Betreuungskräften begleitet. Für Verpflegung ist zudem ausreichend gesorgt.

Der Teilnehmerbetrag für die Stadtranderholungen beträgt 25 Euro pro Woche und Kind. Ab dem dritten Kind einer Familie sowie für Kinder von Empfängern von Arbeitslosengeld I oder II oder vergleichbaren Leistungen, ist die Teilnahme kostenfrei. In diesem Jahr ist zum ersten Mal der Teilnahmebetrag mit der Anmeldung zu bezahlen. Familien, die die genannten Leistungen beziehen, können bei der Anmeldung einen Nachweis hochladen und werden automatisch von der Zahlung der Gebühren befreit.