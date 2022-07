Kultur in Düsseldorf : Ausstellungen und Talkrunde im Kunstverein KuH

Kultur in Düsseldorf

Düsseldorf Von wegen Sommerloch. In den Räumen vom Verein „Kunst und Haltung“ gibt es auch in der Ferienzeit ein Programm. Im August steht sogar eine Premiere bevor.

(lod) Im November hat der Oberkasseler Verein „Kunst und Haltung“ (KuH) seine Arbeit aufgenommen, nun steht den Veranstaltern der erste Sommer bevor. Aber von Sommerloch keine Spur: In den Ausstellungsräumen an der Hansaallee 159 gibt es auch in den nächsten Wochen einige Kunstaktionen.