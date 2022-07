Grefrath ist jetzt Mitglied bei Agrobusiness Niederrhein : Gartenbau und Landwirtschaft sollen gestärkt werden

Grefrath Grefrath ist wirtschaftlich breit aufgestellt, aber ländlich geprägt. Um dem Rechnung zu tragen, ist die Gemeinde jetzt Mitglied im Verein Agrobusiness Niederrhein. Was das bedeutet.

Die Gemeinde Grefrath ist jetzt Mitglied im Verein Agrobusiness Niederrhein . „Die Landwirtschaft und der Gartenbau sind ein weiteres wichtiges wirtschaftliches Rückgrat der Gemeinde. Wir freuen uns, Teil dieses Netzwerks zu sein und damit der Branche in Grefrath einen besseren Zugang zu innovativem Wissen und mehr Sichtbarkeit in der Gemeinde zu geben“, sagte Bürgermeister Stefan Schumeckers.

Er betonte aber auch, dass die Gemeinde Grefrath wirtschaftlich breit aufgestellt sei. Früher waren die Bereiche Textil- und Automobilindustrie hier im Fokus. Heute zeichnen den Wirtschaftsstandort etablierte mittelständische Unternehmen, vor allem in der Metallverarbeitung und im Maschinenbau, aus. Aber auch für Handwerk und Einzelhandel sind gute Rahmenbedingungen vorhanden. „Dabei ist unsere Gemeinde ländlich geprägt“, so Schumeckers.

Es ist geplant, zusammen mit Agrobusiness Niederrhein Veranstaltungen für die Branche Landwirtschaft und Gartenbau in Grefrath anzubieten und den Unternehmen den Zugang zum Netzwerk zu erleichtern. „Wir wollen die Branche damit unterstützen, sich zukunftweisend aufzustellen“, sagt Laura Bürkert, Wirtschaftsförderin der Gemeinde. Agrobusiness Niederrhein bietet dafür ein Netzwerk an, das den Austausch unter den Akteuren am Niederrhein fördert und den Wissenstransfer von neuen Technologien und Erfahrungen aus den Unternehmen vorantreibt. Dabei geht es um Themen wie Agrivoltaik, intelligente, smarte Verpackungen, Insektenproduktion oder um die moderne Sensortechnik, wie man sie konkret einsetzt und was in Zukunft für Gartenbau und Landwirtschaft mit dieser Technik noch möglich wird. Dabei hat Agrobusiness Niederrhein die gesamte Wertschöpfungskette im Fokus.