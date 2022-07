Arbeiten in Wermelskirchen : Großreinemachen in den Ferien im Quellenbad

Großreinemachen in den Ferien im Quellenbad

Arbeiten in Wermelskirchen

Wermelskirchen Das Quellenbad ist zwar während der Sommerferien geschlossen, aber dennoch wird dort fleißig gearbeitet: Großreinemachen steht auf dem Plan der Mitarbeiter von Quellenbad-Chef Achim Hagenbücher.

Ausgestattet mit Hochdruckreinigern und Dampfstrahlern, sind Nadine Popko-Paterka, Lisa Reinhold, Horst Röhlke und Simon Rosenau in bester „(Ghost)-Dustbuster-Manier“ in den vergangenen zwei Wochen selbst den kleinsten Schmutzpartikeln auf den Leib gerückt.

Die Fensterfronten sind bereits sauber, die Rinnen um die Becken wurden ebenfalls schon gereinigt. Auch in den Umkleide- und Duschkabinen war das Team super gründlich: Selbst die Decken wurden geschrubbt. Außerdem ist aktuell der Elektriker vor Ort, um Deckenleuchten auszutauschen, damit sich Schwimmer künftig wieder im strahlenden Licht sehen können.

Eine Mammutaufgabe steht dem Team allerdings noch bevor: die Reinigung der Becken. Dafür muss allerdings erst das Wasser abgelassen werden, was jedoch frühestens am 22. Juli geschieht. Grund ist die drohende Gasmangellage: „Aktuell wissen wir nicht, ob zukünftig ausreichend Gas zur Verfügung steht, um das Hallenbad wie gewohnt zu beheizen. Wir haben uns deshalb entschieden, bis zum 22. Juli abzuwarten, ob die Gaspipeline Nordstream 1 wieder geöffnet und wie viel Gas durchgeleitet wird. Alle weiteren Entscheidungen werden davon abhängig sein“, stellt Bürgermeisterin Marion Lück klar. Deshalb bleibt das Wasser noch in den Becken, um Schäden zu vermeiden.