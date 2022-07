Bloß keine Langeweile in Neukirchen-Vluyn : Was das Sommeraktionsprogramm in den Ferien bietet

Selbst Küchenkräuter anbauen – das geht auch auf kleinstem Raum und gibt Würze, Gesundheit und Spaß für die ganze Familie. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Neukirchen-Vluyn Vereine, Gruppen und Einzelpersonen haben gemeinsam mit dem Stadtmarketing zahlreiche Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene in den Ferien auf die Beine gestellt. Das erwartet die Teilnehmer des Sommeraktionsprogramms.

Das Sommeraktionsprogramm in Neukirchen-Vluyn geht in die nächste Runde. Erneut waren viele Vereine, Gruppen und Einzelpersonen aktiv und bieten Spannendes zum Entdecken in und um Neukirchen-Vluyn. Die Schnupperkurse, Führungen, Vorträge oder Workshops richten sich an Kinder, Erwachsene oder Familien. Das Stadtmarketing im Rathaus koordiniert die Aktionen.

In den nächsten beiden Ferienwochen dürfen sich die Neukirchen-Vluyner auf folgende Veranstaltungen freuen: Am Dienstag, 19. Juli, treffen sich die „Bücherbabys“ um 10.30 Uhr in der Stadtbücherei. Hierbei handelt es sich um eine Frühförderung für Babys im alter von acht bis 20 Monaten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zu einer spannenden Fahrradtour unter dem Titel „Baum des Jahres“ lädt das Stadtmarketing am Mittwoch, 20. Juli: Die geführte Rundtour per Fahrrad führt zu den Bäumen des Jahres auf dem Stadtgebiet. Fachleute aus dem städtischen Grünflächenamt begleiten die Tour und erläutern Wissenswertes zu Bäumen und Standorten. Anmeldung über das Stadtmarketing, Telefon 02845 391-230 oder E-Mail: stadtmarketing@neukirchen-vluyn.de. Stopfen, sticken, flicken – aus Stoffen werden Collagen. Alte Lieblingsklamotten und Accessoires sowie zerschlissene Geschirrtücher werden beim Workshop: „Upcycling – Boro-Technik“ zerschnitten und zu Neuem zusammengesetzt. Die japanische Technik zeigt, wie durch Upcycling gebrauchte Textilien verschönert und nachhaltig genutzt werden können. Stoffreste, Stecknadeln und Stickgarn dürfen gerne mitgebracht werden, wenn vorhanden. Der Workshop findet am Freitag, 22. Juli, 14 bis 18 Uhr, im Museum statt und ist für Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene, die Freude am textilen Gestalten haben, geeignet. Anmeldung unter info@museum-neukirchen-vluyn.de.

Beim Tag der Kinderkräuterei der Tuwas am Dienstag, 26. Juli, können Kinder Kräuter in Bioqualität kennenlernen und diese auch probieren. Eltern mit Kindern, die den Marktstand der Tuwas an diesem Tag besuchen, pflanzen einen kleinen Kräuterkorb zum Mitnehmen, und das kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail: naturschutz@tuwas-genossenschaft.de.