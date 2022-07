Corona-Pandemie : So läuft es in den Rheurdter Schnelltestzentren

So läuft es in den Rheurdter Schnelltestzentren

Rheurdt Seit dem 30. Juni gilt eine neue Testverordnung. Kostenlose Tests gibt es nicht mehr für alle. Wie wirkt sich diese Änderung auf die beiden Testzentren in Rheurdt und Schaephuysen aus?

Kostenlose Antigen-Schnelltests auf Staatskosten gibt es nach der neuen Testverordnung seit dem 30. Juni nur noch für Risikogruppen und weitere ausgewählte Gruppen wie zum Beispiel pflegende Angehörige, Personen, die jemanden in einem Krankenhaus oder einer stationären Pflegeeinrichtung besuchen wollen, oder Menschen, die sich aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus in Isolierung befinden, wenn die Testung zur Beendigung der Absonderung erforderlich ist. Wer eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen, eine Person, die zur Risikogruppe gehört besuchen möchte oder dessen Warn-App eine „erhöhtes Risiko anzeigt, muss drei Euro für einen Schnelltest zahlen. Alle anderen zahlen den Test selbst, die Kosten hirfür betragen meist – je nach Teststelle – um die zehn Euro. Ob ein Anspruch auf einen kostenlosen oder bezuschussten Test besteht, müssen die Teststellen prüfen.

Aber wie wirkt sich diese neue Regelung in den Testzentren aus. Die RP-Redaktion hat in Rheurdt und Schaephuysen nachgefragt. Das Testzentrum im Seniorenzentrum Rheurdt, Haus Quademechels, wird vom Dr. Berns Laboratorium in Neukirchen-Vluyn betrieben. „Seit Einführung der neuen Testverordnung kommen gefühlt 40 bis 50 Prozent weniger Personen zum testen“, berichtet Jochen Dietrich vom Laboratorium Dr. Berns. Für die Zentren bedeutet die Verordnung mehr Bürokratie, da vor dem Testen die Gründe genannt werden müssen und diese dann dokumentiert werden. Im Testzentrum Schaephuysen in der „Alte Grundschule“ hingegen hätte man bislang kaum weniger Testwillige gezählt. Viele würden den Kriterien zur kostenfreien Testung entsprechen und andere würden zur eigenen Sicherheit gerne den Kostenanteil übernehmen, teilt eine Mitarbeiterin auf Nachfrage mit. Beide Testzentren haben auch auch weiterhin zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Tests sind buchbar unter https://testedichschnell.de/seniorenzentrum-rheurdt und https://testzentrum-schaephuysen.de.