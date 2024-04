Entwicklung von Kleve Volksbank kauft Spoycenter – und noch mehr tut sich in der Innenstadt

20 Leerstände, eine mäßige Bausubstanz und kaum Grün – die Sorgen um die Klever Innenstadt sind groß. Und sie wachsen. Um dagegenzuhalten, gibt es in der Kreisstadt das „Integrierte Handlungskonzept“, das 2013 erarbeitet und 2017 fortgeschrieben wurde. Doch wie erfolgreich ist es? Was ist erreicht, was muss sich noch tun? Bei der Zukunftswerkstatt von Volksbank Kleverland und Rheinische Post diskutierten Experten über die Zukunft der Fußgängerzone.