RE 10 – Niersexpress: SPD will Wasserstoff statt Diesel für RE 10

Kleve/Goch/Geldern Der Niers-Express ärgert vor allem Pendler mit Ausfällen auf der Strecke zwischen Kleve und Düsseldorf. Nun schlagen die Gelderner Sozialdemokraten einen alternativen Antrieb für den Zug vor, der ganz ohne Emissionen auskäme.

Die SPD bringt nun eine weitere Idee ins Spiel: Statt die Bahnstrecke des RE 10 zu elektrifizieren, könnte auch Wasserstoff eingesetzt werden. „So weisen die Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks und die SPD im Klever Kreistag darauf hin, dass sich neuartige Wasserstoff-Züge bereits bewährt hätten“, sagt Hejo Eicker, der für die SPD im Kreis Kleve sitzt. Ein Pilotprojekt in Norddeutschland zeige, dass dort eine Erfolg versprechende Alternative bestünde, mit der sowohl Hersteller als auch Betreiber zufrieden sind. Seit September fahren auf der Strecke zwischen Cuxhaven und Buxtehude erstmals zwei emissionsfreie Regionalzüge. Wie die dpa berichtete, zeigten sich Hersteller und Betreiber mehrere Monate nach dem Start mit den Brennstoffzellenzügen zufrieden. „Sie funktionieren genauso gut wie Dieselfahrzeuge, sie sind nur leiser“, sagte Jens Sprotte, Leiter des Geschäftsbereichs Stadtverkehr und Systeme beim deutsch-französischen Zugbauer Alstom. Die beiden von Alstom in Salzgitter hergestellten Prototypen sind seit mittlerweile vier Monaten auf der knapp 100 Kilometer langen Strecke in Niedersachsen unterwegs. Da es keine Oberleitung gibt, fuhren dort bislang nur Dieseltriebwagen – so wie es auch auf der Strecke des Niers-Express der Fall ist.

Bei den Zügen mit Brennstoffzellen fallen im Betrieb keine Abgase an, aus dem Auspuff strömt reiner Wasserdampf. Das funktioniert so: Die Brennstoffzellen wandeln Wasserstoff und Luft in Wasser um, wodurch Strom entsteht, der die Lithium-Ionen-Akkus an Bord auflädt und den Elektromotor antreibt. Für den Betrieb brauchen die Züge eine Wasserstofftankstelle. 1000 Kilometer schaffen die Regionalzüge in Niedersachsen mit einer Tankfüllung.