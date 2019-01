Hochzeitsmesse am Niederrhein : Alles für die Traumhochzeit

Bei den Kleidern sind jene im Trend, die Haut zeigen und Tattoos offenbaren. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar Die „Hochzeitsmesse am Niederrhein” zog knapp 1000 Besucher ins Wunderland. 39 Aussteller präsentierten die neuesten Trends.

Der Hochzeitstag muss für Verliebte der schönste des Lebens sein. Damit das klappt, ist eine Planung bis ins letzte Detail nötig. Wer noch Ideen für die eigene Heirat braucht, der war bei der „Hochzeitsmesse am Niederrhein“ im Wunderland Kalkar richtig. 39 Aussteller und knapp 1000 Besucher fanden den Weg dorthin. „Wir haben lokale Händler anwerben können und uns daher auch an die Verlobten vor Ort gerichtet“, sagt Steffen Bettray, Veranstalter der Messe, die zum zweiten Mal stattfand. Er selbst ist seit vielen Jahren als Model für Herrenausstatter in der Branche unterwegs und entschied sich im vergangenen Jahr, Hochzeitsmode im großen Stil zu präsentieren. „Das Konzept wurde angenommen, weshalb es selbstverständlich war, dass wir nun wiedergekommen sind“, sagt er. Die Ausstellungsfläche sei sogar noch deutlich vergrößert worden.

Wer die Hanse-Halle Grieth betrat, wurde in Empfang genommen von drei jungen Frauen in weißen Kleidern, gehüllt in Tüll, die Lust auf Tipps und Trends für die Traumhochzeit machten. Selbst allerdings, so versicherten sie, seien sie noch nicht in festen Händen. „Es gibt natürlich immer wieder neue Moden, viele setzen bei ihrer Hochzeit aber nach wie vor auf Klassisches“, sagt Bettray. Ganz frisch auf dem Markt sind so unter anderem Ringe, die die Paare selbst anfertigen können.

Bestes Beispiel für traditionsbewusstes Heiraten seien die weißen Tauben, für die sich Johannes Metzelaers aus Goch-Kessel verantwortlich zeichnete. Acht Exemplare stellte er aus und erklärte auf Nachfrage, warum die Tiere noch immer zum Inventar einer Hochzeit gehören: „Das sind majestätische Friedenstauben, die einer Trauung besonderen, christlichen Glanz verleihen“, sagt er. Er habe schon als Kind eine besondere Bindung zu den Tieren aufgebaut. Seit 20 Jahren züchtet er Tauben. „Die erste weiße Taube fand ich in einem Lockschuppen der Bahn. In den Jahren danach begann ich, zu züchten, einige sind aber auch von Geiern gefressen worden. Mittlerweile habe ich fast 80 Tauben“, sagt Metzelaers. Allerdings bietet er seine Dienste auch nicht immer und überall an. „Wenn es regnet oder eine Veranstaltung zu weit weg ist, dann kommen meine Tauben nicht.“ Schließlich müssten diese auch immer den Weg zurückfinden.



Noch wichtiger, zumindest für den weiblichen Part eines jeden Paares, ist das Hochzeitskleid. „Eine Suche kann monatelang dauern“, sagt Katharina Erkenz vom Brautatelier Mala in Bedburg Hau. Sie habe erst kürzlich geheiratet und ebenfalls eine intensive Suche hinter sich gebracht. „Letztendlich ist es für mich ein Kleid geworden, das ich anfangs ausgeschlossen hatte. Doch dann kommt es eben auf den einen Moment an, wenn man das Kleid anzieht“, sagt Erkenz. Für sie bedeutete das: minutenlange Freudentränen und Gänsehaut. „Wenn das Kleid der Braut gefällt, gefällt es auch allen anderen“, sagt sie. Aktuell seien besonders solche Textilien im Trend, die Haut zeigen und Tattoos offenbaren. „Transparenz ist Trend“, fügt sie an. So kamen auch an diesem Tag einige Verlobte, um ihr perfektes Kleid auszusuchen.

Joachim Reffeling stellte wiederum sein Wissen über die richtige Torte zur Verfügung. „Die Esskultur der Gesellschaft hat sich geändert. Daran haben wir uns angepasst“, erklärt er. Zwar sei die „Anschneide-Torte“ noch immer obligatorisch. Dazu gesellen sich aber immer häufiger süße und herzhafte Törtchen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Von Lachs bis Waldbeere, von weißer Schokolade bis zum Champions-Ragout – alles ist möglich. „Wir sind künstlerische Konditoren“, sagt Ina Wiebe. Immer wieder entwickele sie neue Kreaturen und will den Gaumen der Verliebten emotional erreichen.