Jahresrückblick : Das geschah 2021 im Gelderland

Lennart und Holger Woltering aus Moers erhalten den Segen von Pfarrer Christian Olding Foto: Heinz Spütz

Gelderland Für Aufregung sorgten Automatensprengungen, ein Gasunfall und ein Bombenfund. In Issum wurde ein Känguru entdeckt. Tief „Tristan“ zieht im Februar über den Niederrhein. Es gibt heftigen Schneefall, Eisregen und Wind.

JANUAR

Leichenfund Am 4. Januar wird bekannt, dass eine Spaziergängerin in einem Waldstück in Wemb einen Leichnam gefunden hat. Dabei handelt es sich um einen 45-jährigen Familienvater aus Dinslaken, der seit April 2020 vermisst wurde. Sein Auto, ein VW Bulli, wurde später in Winnekendonk gefunden. Suchmaßnahmen der Polizei bleiben ohne Erfolg. Eine Straftat schließt die Polizei aus.

Gasunfall Bei einer Verpuffung mit anschließendem Brand erleidet ein 77-jähriger Issumer am 6. Januar tödliche Verletzungen. Der Mann hantiert in seinem Gewächshaus an der Huckstraße mit Gasflaschen, als es zu einer kleinen Explosion kommt. Material in dem Gewächshaus fängt Feuer. Die Feuerwehr kann den Brand schnell löschen. Der 77-Jährige wird mit einem Hubschrauber schwerverletzt in die Unfallklinik nach Duisburg gebracht. Dort erliegt er wenig später seinen Verletzungen. Seine 78-jährige Ehefrau kommt mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

In Geldern eröffnet Edeka Brüggemeier im Kapuinerkaree auf dem früheren Gelände des Berusfkollegs. Foto: Norbert Prümen

FEBRUAR

Wintereinbruch Tief „Tristan“ zieht in der Nacht zum 7. Februar über den Niederrhein. Es gibt heftigen Schneefall, Eisregen und Wind. Auf den Straßen und Schienen geht in den Tagen danach nicht mehr viel. Die Räumdienste sind im Dauereinsatz. Busse und Bahnen fahren nicht, einige Wochenmärkte fallen aus, Mülltonnen werden nicht geleert.

Albert Lüken ist neuer Pfarrer in St. Dionysius Kerken. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Draak-Verleihung Keine große Zeremonie an Altweiber, keine feiernden Jecken im Anton-Roeffs-Saal: Wegen der Corona-Pandemie ist auch die Verleihung des Gelderschen Draak anders als zuvor. Den Preis erhält Monika Friemel. Sie wird für ihren ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet, auch stellvertretend für das Personal des St.-Clemens-Hospital und alle im Gesundheitswesen Tätigen, als Dank für den gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus.

Feuer an der Obereyller Straße in Kerken: Ein Stall mit 100 Sauen darin steht in Flammen, als die Feuerwehr eintrifft. Foto: Schulmann

MÄRZ

Eröffnung Seit 2015 liefen die Planungen, Umplanungen und Bauarbeiten für das große Projekt „Kapuzinerforum“ in der Gelderner Innenstadt. Am 18. März ist es so weit: Das neue Einkaufszentrum auf dem Areal zwischen Ostwall, Sandsteg und Kapuzinerstraße öffnet seine Türen. Der Markt von Edeka Brüggemeier, insgesamt rund 3000 Quadratmeter groß, bietet seine Waren auf einer Verkaufsfläche von rund 2500 Quadratmetern an. Eine Bäckerei, eine Apotheke und ein Blumengeschäft zur Kapuzinerstraße hin ergänzen das Angebot.

Heinz Bosch starb nach einem Unfall mit dem Pedelec. Foto: Evers, Gottfried (eve)

MAI

Segnung 35 Liebespaare, gleichgeschlechtlich, heterosexuell und wiederverheiratet, werden am 6. Mai in der Veerter St.-Martin-Kirche von den Pfarrern Christian Olding und Heiner Dresen gesegnet. Die Veranstaltung ist Teil der bundesweiten Kampagne „#liebegewinnt“. Sie ist ein Protest gegen die Weigerung des Vatikan, homosexuellen Paaren Gottes Segen zu spenden. Olding ist Mitinitiator der Kampagne. Der eigentliche Aktionstag ist der 10. Mai, einer der Gedenktage des Noah. Die Segnungsfeier in Veert wird aus organisatorischen Gründen vorgezogen.

Trauer Am 27. Mai stirbt in Kevelaer nach langer Krankheit Heinrich Janssen. Der emeritierte Weihbischof im Bistum Münster wird 88 Jahre alt. Janssen war von 1986 bis zu seiner Emeritierung 2010 für die Region Niederrhein zuständig. Insbesondere seinem Geburtsort Kevelaer blieb Janssen sein Leben lang verbunden. Er war von tiefer Marienfrömmigkeit geprägt.

JUNI

Fischsterben Ein Starkregen am 4. Juni hat fatale Folgen für die Fische in der Niers. Unter anderem im Raum Wachtendonk werden in den Tagen danach viele tote Fische entdeckt. Laut Erklärung des Niersverbands gelangen mit dem Wasser Schmutzstoffe in das Gewässer, die zu einem Absinken des Sauerstoffgehaltes führen können. Das ändere nichts an der Tatsache, dass sich in den vergangenen Jahren die Wasserqualität in dem kleinen Fluss deutlich verbessert hat. Mehr als 30 Fischarten leben in der Niers.

Todesfall Der Ehrenvorsitzende des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, Heinz Bosch, stirbt am 12. Juni im Alter von 91 Jahren. Er erliegt den Verletzungen, die er am Tag zuvor bei einem Unfall mit dem Pedelec erlitten hat.

Sprengung Für manchen Lüllinger ist am 24. Juni um 3.40 Uhr die Nachtruhe vorbei. In der Selbstbedienungs-Geschäftsstelle der Volksbank jagen zwei Verbrecher den Geldautomaten in die Luft. Danach flüchten die Täter auf einem Motorroller über den Rochusweg in Richtung niederländische Grenze. Die Explosion richtet am Gebäude schwere Schäden an. Die Fahndung verläuft erfolglos.

JULI

Verdienstmedaille Dennis Hartjes aus Wetten wird für sein Engagement in der Messdienergemeinschaft St. Petrus Wetten ausgezeichnet. Er bekommt die „Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“. Dem 26-Jährigen liegt besonders die Jugendarbeit am Herzen. Die Verleihung findet im historischen Rathaus zu Münster statt, wo Hartjes an der Universität promoviert.

Kommissar Zufall Nach fast 20 Jahren wird Mitte Juli ein Banküberfall in Geldern aufgeklärt. Am 20. September 2001 war die damals in Containern untergebrachte Volksbank an der Issumer Straße überfallen worden. Eher zufällig überführt nun die Polizei einen 58-jährigen Sonsbecker, weil der erneut straffällig wurde. Seine Tat ist zwar noch nicht verjährt, doch muss der Mann nichts mehr befürchten. Das Verfahren wurde eingestellt, weil der Überfall misslang und er sich reumütig zeigte.

AUGUST

Kängurujagd Ein freilaufendes Känguru sorgt in Issum und Sonsbeck für Aufsehen. Woher es kommt, weiß niemand. Viele entdecken es am Strohweg in Issum, einfangen lässt das Tier sich jedoch nicht. Anwohner stellen ein Warnschild auf und taufen das Känguru auf den Namen „Mika“.

Bombe in Pont Auf dem Weg zum Brötchenholen entdeckte ein Ponter, der schnell noch am Geldautomaten der Volksbank an der Niers an der Ponter Dorfstraße Geld ziehen wollte, eine Sprengladung in der Ausgabe-Schublade des Geräts. Unbekannte Täter hatten in der Nacht versucht, den Geldautomaten zu sprengen. Bevor Spezialisten des Landeskriminalamtes den Sprengsatz aus dem Automaten entfernten, wurden der Bereich mit Hilfe der Feuerwehr abgesperrt und die anliegenden Häuser evakuiert.

Proklamation Hannah Rümmler ist die neue Spargelprinzessin von Walbeck. Ihre Proklamation findet am 28. August auf Schloss Walbeck statt. Sie ist die Nachfolgerin von Annika Croonenbroeck. Spargelgrenadier bleibt Heinz Josef Heyer.

SEPTEMBER

Kandidatenkür Stephan Wolters ist der Landtagskandidat der CDU im Wahlkreis Kleve I. Bei der Aufstellungsversammlung im Adlersaal Nieukerk am 1. September setzt sich der Gelderner Parteivorsitzende in der Stichwahl gegen Monika Lemmen aus Straelen mit 195 zu 179 Stimmen durch. Der dritte Bewerber, Matthias Wirth aus Kevelaer, scheidet im ersten Wahlgang mit 90 Stimmen aus.

Stallbrand In den Stallungen eines Bauernhofs in Kerken-Eyll bricht am Morgen des 6. September aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer aus. Ein Stall mit 100 Sauen darin steht in Flammen, als die Feuerwehr aus Kerken eintrifft. Die Tiere verenden. Die Feuerwehr verhindert jedoch ein Übergreifen des Brandes auf das direkt angrenzende Wohnhaus. Auch zwei weitere Abteilungen mit insgesamt rund 600 Ferkeln kann sie retten. Menschen kommen nicht zu Schaden.

Automatensprengung In Kevelaer wird am frühen Morgen des 8. September der Geldautomat auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes Brüggemeier gesprengt. Ein 35-jähriger Passant hält mit seinem Fahrrad an und will vom Fluchtauto, einem dunklen Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen, ein Handyfoto machen. Die Täter rasen mit dem Wagen auf den Zeugen zu, der aber ausweichen kann, und fliehen dann Richtung Geldern.

Bürgerpreis Mit der Auszeichnung „Dä Geldersche Wend“ würdigt die Stadt Geldern am 15. September die Leistung mehrerer Frauen. Christel Stibi-Bergmann und Margret Michels erhalten den Preis für ihre Arbeit für Haus Burgeck. Inge Giesen wird für ihre Engagement im Kunstverein Gelderland geehrt. Bürgermeister Sven Kaiser überreicht die Preise während einer kleinen Feierstunde im Refektorium. Überraschungsgast ist Regine Mispelkamp. Die Bronzemedaillengewinnerin der Paralympics in Tokio trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

Bundestagswahl Bei der Bundestagswahl vom 26. September bleibt die CDU die stärkste politische Kraft im Kreis Kleve. Trotz großer Verluste verteidigt Stefan Rouenhoff sein Bundestagsmandat. Er ist damit der einzige Vertreter des Kreises Kleve in Berlin. Auch bei den Zweitstimmen liegt die CDU weiterhin vorne. Die SPD kann aber ihren Rückstand verringern.

Verbrechensaufklärung Ein Schlag gegen eine Bande von Automatensprengern gelingt der Polizei am 28. September. Sie nimmt bei einer groß angelegten Untersuchung im Dreieck Utrecht, Amsterdam, Den Haag drei Tatverdächtige fest, auf deren Konto auch Vorfälle in Walbeck und Wachtendonk gehen. Indizien wie Werkzeug, Sprengutensilien, Sturmhauben, eine Geldzählmaschine, 3500 Euro Bargeld, ein Fahrzeug und Automaten zum Üben von Sprengungen deuten darauf hin.

OKTOBER

Kandidatenkür Christin Becker aus Bedburg-Hau und Lars Aengenvoort aus Geldern kämpfen für die SPD im Kreis Kleve um den Einzug ins Düsseldorfer Parlament. Die Entscheidung treffen die Sozialdemokraten am 8. Oktober in Issum bei der Aufstellungsversammlung für die Landtagswahl am 15. Mai 2022. Die 39-jährige Christin Becker tritt im Nordkreis an, der 31-jährige Gelderner SPD-Ortsverbandsvorsitzende Lars Aengenvoort im Südkreis.

Seelsorger Die Kerkener Pfarrgemeinde St. Dionysius begrüßt am 10. Oktober Pastor Albert Lüken als neuen Seelsorger. Der Geistliche kommt aus Vechta an den Niederrhein.

Bombenfund Bei Bauarbeiten für die Realschule An der Fleuth in Veert stößt ein Baggerfahrer am 20. Oktober auf eine englische Bombe. Bevor der 250-Kilo-Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden kann, müssen 534 Menschen ihre Häuser verlassen. Am Abend gelingt die Entschärfung. Lautsprecherdurchsagen und ein Sirenenton geben Entwarnung.

Sturmtief Am 21. Oktober fegt „Ignatz“ über das Gelderland. Das kommt aber relativ glimpflich davon. Die Feuerwehr muss einige Male ausrücken, um vor allem umgestürzte Bäume zu bergen und wegzuräumen.

Geburtenhoch Am 27. Oktober wird eine Marke erreicht, die normalerweise erst zwei Monate später geschafft wird. Mit der Geburt der kleinen Lorena kommt im St.-Clemens-Hospital Geldern das 1000. Baby des Jahres zur Welt. Doch nicht nur für Lorena kommt die Geburt erfreulich früh. Auch das geburtshilfliche Team im St.-Clemens-Hospital kann rund zwei Monate früher als in den vergangenen Jahren die 1000. Geburt feiern. Damit zeichnet sich für das Gelderner Krankenhaus 2021 ein Geburtenhoch ab.

NOVEMBER

Tollitäten Mit der Kür von Prinzessin Melinda Bormann läutet die Karnevals-Kultur-Gesellschaft (KKG) Geldern im Refektorium am Ostwall am 5. November die Session ein. Einen Tag später folgen die Veerter: Ihr neues närrisches Oberhaupt ist Prinzessin Nadine I. Kersten. Die Hartefelder treffen ihre Wahl am 11. im 11. und entscheiden sich für Sven I. Forthmann als Prinzen. In Kevelaer schwingt Prinz Frank I. Leukers das Zepter. Er wird am 12. November proklamiert.

Reliquie Ein Kunstkrimi findet Anfang November ein glückliches Ende. Das Reliquiar mit Knochenresten des Heiligen Petrus Canisius, das im Oktober 2017 aus der Sakramentskapelle am Kevelaerer Kapellenplatz geraubt wurde, wird von der Polizei in Frankreich sichergestellt. Und zwar kurz bevor es versteigert wurde. Der Tipp kommt von einem Sammler. Die Reliquie ist nicht beschädigt. allerdings ist die Vergoldung der Hand durch Silber ersetzt.

Wirtschaftspreis Unter der 2Gplus-Regel wird am 18. November der Straelener Wirtschaftstreff im Forum veranstaltet. Höhepunkt ist die Verleihung der „Grünen Couch“. Sie geht in diesem Jahr an zwei Preisträger: an das Team des Festivals „City of Flowers“ und an Hermann Tecklenburg.

DEZEMBER