Bürgermonitor: Radfahrer dürfen auf der Straße fahren

Kleve Leser Hans-Josef Peters fragt: „Warum wurde die Beschilderung geändert?“ Die Stadtverwaltung gibt Antworten.

Das Thema Radwege-Beschilderung beschäftigt unseren Leser Hans-Josef Peters. Er wandte sich mit seiner Frage an den Bürgermonitor der Rheinischen Post. „Ich habe seit einiger Zeit beobachtet, dass sich die Beschilderung an den Radwegen an mehreren Stellen geändert hat. Das ist zum Beispiel am Forsthaus (Ortsgrenze Reichswalde /Materborn) oder an der Bundesstraße 9 (Forstgarten Richtung Kranenburg) der Fall“, schreibt Peters an die Redaktion. Er fragt sich unter anderem, was die Gründe für die Änderungen sind.